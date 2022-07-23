Херсонские художники создают проект о жизни в оккупации

Об этом пишет The Guardian.

Издание сообщает, что под угрозой заключения, допросов и постоянного давления обысков российских военных шесть художников тайно встречались в подвальном помещении мастерской в оккупированном Херсоне. Художники организовали резиденцию, в которой они создали десятки работ - рисунки, картины, видео, фотографии.

Проект они назвали Residency in Occupation, он рассказывает истории о жизни украинцев в оккупации.

Когда встречаться стало небезопасно, художники продолжили работать индивидуально. Часть из них уехала из города, остальные остались.

Куратор резиденции Юлия Манукян, которая сейчас выехала на подконтрольную Украине территорию, отметила необходимость презентации работы на международной культурно-художественной арене.

"Я вижу, как наши художники на языке искусства рассказывают миру правду о войне. Мне также важно донести, как происходит культурное сопротивление, поскольку оно не менее мощное, чем физическое, потому что фронт культуры – это место, где выстраивается свободное будущее", – сказала она.

22 июля так называемый замглавы "военно-гражданской администрации" Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил об отключении поисковика Google.

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