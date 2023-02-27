Херсонская ТЭЦ возобновила работу, в дома возвращают тепло, – ОВА
Поврежденная в результате российских обстрелов Херсонская ТЭЦ возобновила работу, в дома мирных жителей начали возвращать теплоснабжение
Об этом сообщила Херсонская ОВА.
"Херсонская ТЭЦ возобновила работу - дома начали подключать к теплосети. По техническим причинам, а именно из-за того, что из отопительных систем многих домов сливали воду, чтобы не допустить повреждения труб в морозы, подключение будет продолжаться в течение дня", - говорится в сообщении.
- Ранее в Минэнерго сообщало, что в результате обстрелов Херсонской ТЭЦ было повреждено важное оборудование и теплосеть.
- 26 февраля российская армия обстреляла 97 раз населенные пункты Херсонской области.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.18
Покупка 39.18Продажа 39.84
-
EUR
Покупка 40.93Продажа 41.78
- Актуальное
- Важное