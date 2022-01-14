Херсонская область вышла из "оранжевой" зоны карантина
14 января Херсонщина вернулась из "оранжевой" в "желтую" зону карантинных ограничений
Об этом сообщает Минздрав.
В Херсонской области нормализовалась динамика уровня госпитализаций. Теперь она составляет 14,7% при определенном показателе ≤50%. 11 января динамика уровня госпитализаций составляла 66,9%, а 12 января снизилась до 54,3%.
Теперь "оранжевыми" остаются две области Украины: Сумская и Ивано-Франковская.
- Напомним, 9 января Херсонщина перешла из "желтой" в "оранжевую" зону карантина.
- 10 января из "желтой" в "оранжевую" зону карантиных ограничений перешла Сумщина.
- 13 января в "оранжевую" зону карантина попала Ивано-Франковская область.
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