Херсонская область вышла из "оранжевой" зоны карантина

Об этом сообщает Минздрав.



В Херсонской области нормализовалась динамика уровня госпитализаций. Теперь она составляет 14,7% при определенном показателе ≤50%. 11 января динамика уровня госпитализаций составляла 66,9%, а 12 января снизилась до 54,3%.



Теперь "оранжевыми" остаются две области Украины: Сумская и Ивано-Франковская.

Напомним, 9 января Херсонщина перешла из "желтой" в "оранжевую" зону карантина.

10 января из "желтой" в "оранжевую" зону карантиных ограничений перешла Сумщина.

13 января в "оранжевую" зону карантина попала Ивано-Франковская область.

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