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Херсонская область вышла из "оранжевой" зоны карантина

14 января, 2022 пятница
09:47
Общество

14 января Херсонщина вернулась из "оранжевой" в "желтую" зону карантинных ограничений

Об этом сообщает Минздрав.

В Херсонской области нормализовалась динамика уровня госпитализаций. Теперь она составляет 14,7% при определенном показателе ≤50%. 11 января динамика уровня госпитализаций составляла 66,9%, а 12 января снизилась до 54,3%.

Теперь "оранжевыми" остаются две области Украины: Сумская и Ивано-Франковская.

  • Напомним, 9 января Херсонщина перешла из "желтой" в "оранжевую" зону карантина.
  • 10 января из "желтой" в "оранжевую" зону карантиных ограничений перешла Сумщина.
  • 13 января в "оранжевую" зону карантина попала Ивано-Франковская область.

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