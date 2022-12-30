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Херсонская коллаборантка, возглавлявшая "отдел кадров" в оккупационной колонии, сдалась правоохранителям

30 декабря, 2022 пятница
09:56
Криминал

В Херсоне задержали коллаборантку, которая после работы руководителем "отдела кадров" в оккупационной колонии сдалась правоохранителям

Об этом информирует Офис генерального прокурора.

"По ходатайству Киевской городской прокуратуры чиновница-коллаборантка из Херсона, которая находилась в розыске и сдалась правосудию, взята под стражу", - пишет пресс-служба.

Злоумышленница после оккупации Херсона перешла на сторону рашистов, начала сотрудничать с оккупационными властями и согласилась возглавить "отдел кадров" в незаконно созданной захватчиками исправительной колонии.

В должности женщина поддерживала действия страны-спонсора терроризма и агитировала местных жителей лояльно относиться к рашистам.

Следствие установило, что до полномасштабного вторжения РФ в Украину подозреваемая возглавляла отдел социально-психологической службы исправительной колонии в Херсоне.

Женщине сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности и объявили в розыск.

Впоследствии после освобождения областного центра подозреваемая скрывалась на подконтрольной Украине территории. Однако добровольно явилась в суд, где ей избрали меру пресечения - содержание под стражей.

  • 8 декабря правоохранители разоблачили в Херсонской области трех коллаборанток, добровольно вступивших в созданный российскими захватчиками "главное управление МВД Херсонской области".
  • 9 декабря также сообщалось, что Служба безопасности Украины собрала неопровержимые доказательства вины руководителя Почаевской духовной семинарии в антиукраинской деятельности.
  • Также служба безопасности разоблачила приспешника военных РФ: бывший работник электросетей Донецкой области отсоединил от питания Лиман и направил энергию на нужды оккупантов.
  • 9 декабря стало известно, что работавшие в украинских правоохранительных органах коллаборантов из Бердянска будут судить за госизмена. Злоумышленники устраивали облавы на патриотов и выдавали данные о коллегах оккупантам.
  • Сотрудники ГБР в ходе проведения стабилизационных мероприятий задержали в Херсоне четырех работников Северной исправительной колонии №90, во время временной оккупации города работавших на захватчиков.

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Херсон
война с Россией
государственная измена
коллаборанти
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