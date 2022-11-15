Херсонщина получила от правительства 100 млн грн на восстановление
Кабинет министров на заседании во вторник выделил 100 миллионов гривен на ликвидацию последствий боевых действий и возобновление критической инфраструктуры Херсонщины
Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.
"Должны как можно скорее начать восстановление на освобожденных территориях Херсонской области. Прежде всего, восстановить поврежденные объекты критической инфраструктуры и обеспечить людей электроэнергией, теплом", - рассказала первая вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко.
Она добавила, что выделенные средства пойдут на восстановление объектов социальной сферы.
Средства получит Херсонская областная администрация для Херсонской ОВА, которая должна согласовать с Министерством развития громад и территорий перечень мер по финансированию. Речь идет, в частности, об обследовании объектов, закупке строительных материалов для восстановления поврежденных объектов, капитальном ремонте и реконструкции, текущих ремонтах и разборке разрушенных конструкций.
Херсонщина получит выделенные средства, как только распоряжение пройдет доработку и вступит в силу.
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