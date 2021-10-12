Херсонщина переходит в "красную" зону карантина
С 15 октября Херсонская область переходит в "красную" зону карантина
Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.
Соответствующее решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
"По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 15 октября 2021 года " красный " уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Херсонской области и применить на территории Херсонской области ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для " красного " уровня эпидемической опасности", - говорится в сообщении.
В "красной" зоне запрещается работа кафе, ресторанов, кинотеатров, театров, рынков, фитнес-центров. Запрещается также проведение массовых мероприятий. Однако это ограничение не действует, если 100% посетителей и персонала вакцинированы.
В свою очередь в "красной" зоне на дистанционное обучение переходят учебные заведения, где не вакцинировано 100% персонала.
Кроме того, жители "красной" зоны не могут ездить автобусами, поездами и летать самолетами в другие регионы без документов о полном курсе вакцинации, негативного теста на коронавирус или справки о выздоровлении от COVID-19.
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