Херсонщина находится на грани гуманитарной катастрофы из-за войны РФ против Украины, - Денисова
В Херсонской области в результате временной оккупации россиянами люди испытывают проблемы с едой, лекарствами, электричеством, а войска РФ обстреливают мирных жителей
Об этом заявила омбудсман Людмила Денисова.
"Херсонщина находится на грани гуманитарной катастрофы. Из-за временной оккупации в населенных пунктах области, особенно небольших, людям критически не хватает медикаментов, а иногда и еды", - рассказала она.
Из-за агрессии и обстрелов оккупантов нельзя доставить какие-либо товары из других регионов Украины. Кроме того, есть проблемы с электро-, газо- и водоснабжением. Российские военные обстреливают мирных жителей, выходящих на митинги.
"Такое обращение войск РФ с мирным населением является грубым нарушением норм Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны", - подчеркнула омбудсман.
Людмила Денисова призвала международное сообщество принять все меры для прекращения военной агрессии РФ и произвола российских оккупантов в Украине.
- Напомним, мэр Херсона Игорь Колыхаев сообщил, что в городе заканчиваются нефтепродукты, лекарства, продукты питания, а "зеленого коридора" – нет.
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