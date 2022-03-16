Global Львов Главная
ru ua
Global Львов Главная
Война с Россией: хроника
Война с Россией: беженцы
Главная война с Россией Херсонщина находится на грани гуманитарной катастрофы из-за войны РФ против Украины, - Денисова

Херсонщина находится на грани гуманитарной катастрофы из-за войны РФ против Украины, - Денисова

16 мартa, 2022 среда
16:49

В Херсонской области в результате временной оккупации россиянами люди испытывают проблемы с едой, лекарствами, электричеством, а войска РФ обстреливают мирных жителей

Об этом заявила омбудсман Людмила Денисова.

"Херсонщина находится на грани гуманитарной катастрофы. Из-за временной оккупации в населенных пунктах области, особенно небольших, людям критически не хватает медикаментов, а иногда и еды", - рассказала она.

Из-за агрессии и обстрелов оккупантов нельзя доставить какие-либо товары из других регионов Украины. Кроме того, есть проблемы с электро-, газо- и водоснабжением. Российские военные обстреливают мирных жителей, выходящих на митинги.

"Такое обращение войск РФ с мирным населением является грубым нарушением норм Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны", - подчеркнула омбудсман.

Людмила Денисова призвала международное сообщество принять все меры для прекращения военной агрессии РФ и произвола российских оккупантов в Украине.

  • Напомним, мэр Херсона Игорь Колыхаев сообщил, что в городе заканчиваются нефтепродукты, лекарства, продукты питания, а "зеленого коридора" – нет.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
обстрелы
мирные жители
Читайте также:
Окупанти втекли з Бучі
15 мартa, 2022 вторник
Оккупанты сбежали из Бучи, оставив после себя военную технику во дворах. Видео
16 мартa, 2022 среда
В Виннице слышны взрывы
16 мартa, 2022 среда
Путину грозит физическое уничтожение от ближайшего оцепления. У президента РФ остались только три "карманных" олигарха, – Центр противодействия дезинформации
Киев
+3°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 29.25
    Покупка 29.25
    Продажа 30.1
  • EUR
    Покупка 32.39
    Продажа 33.42
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, среда
16 мартa
17:24
Глава МИД Турции призвал Лаврова прекратить войну в Украине
17:04
Михаил Подоляк
Это единственный способ завершить войну: Подоляк объявил о подготовке к переговорам Зеленского с Путиным
17:03
На границе в бейби-боксе автомобиля обнаружили взрослого мужчину-"уклониста"
16:55
ВСУ сбили вертолет неподалеку от Николаева
16:48
Малайзия присоединится к обращению в ИКАО по поводу крушения МН17
16:43
Депозиты украинцев за время войны выросли на 16% - НБУ
16:38
Зафиксированы случаи, когда неизвестные пытаются завладеть формой пожарных - ГСЧС просит быть бдительными
16:36
Израиль передал Украине 16 тонн медикаментов и гумгрузов. Запланировано еще 46 тонн
16:36
Оккупанты обстреляли жилой район в Бердичеве, есть раненые
16:19
В Украине создан ресурс bachu.info для распространения данных о передвижении захватчиков, - Центр при СНБО
16:16
электроэнергиия
"Энергетический безвиз": Украина синхронизировалась с энергосетью континентальной Европы ENTSO-E
16:12
Novartis
Фармацевтическая компания Novartis временно прекращает инвестировать в Россию
16:08
россия хакер
Война в киберпространстве: российские хакеры используют новый вирус-вейпер CaddyWiper - Госспецсвязи
16:05
Зеленский выступит перед немецким Бундестагом 17 марта
15:58
Смерти и разрушения: Зеленский показал Конгрессу США видео последствий российской агрессии в Украине
15:53
Еще более 1 565 автомобилей прибыли из Мариуполя, - Запорожский горсовет
15:44
"Желаю вам быть мировым лидером. А это значит быть лидером мира": Зеленский к Байдену во время выступления в Конгрессе США
15:42
Прокурор Гаагского суда уже начал работу в Украине по сбору военных преступлений РФ
15:36
Sotheby's
Sotheby's и Christie's отказались продавать произведения русского искусства
15:27
Совет Европы исключил Россию из своих членов
15:26
Киевские убежища подключили к Wi-Fi
15:09
Во всем мире идет "охота" на российских олигархов, - Кулеба
15:04
Более 2,5 млн украинцев подали заявку на помощь в 6 500 грн - Минцифры
14:53
Volkswagen
Концерн Volkswagen приостанавливает производство авто на некоторых заводах Германии из-за нехватки комплектующих из Украины
14:52
Зеленский: мы должны бороться и вести переговоры о справедливом и честном мире для Украины, о гарантиях безопасности, которые будут работать
14:36
Российские военные отпустили мэра Скадовска
14:34
YouControl показал связь 17 тысяч украинских компаний с оккупантами
14:22
Лисичанск из-за обстрелов остался без газа
14:20
Оккупанты не платят компенсации за мобилизованных из ОРДЛО, убитых на войне РФ против Украины, и сжигают трупы военных РФ, - ГУР МО
14:15
Зеленский обратился к украинцам по поводу информационной поддержки армии
14:01
Роман Абрамович
Абрамович перед санкциями переписал активы, - Wall Street Journal
13:59
ЕС планирует закупить украинским беженцам вакцины против кори и полиомиелита
13:58
В Запорожье работают центры поддержки для эвакуированных из Мариуполя, - горсовет
13:50
У Путина возмущены конфискацией активов российских олигархов за границей, называя это "бандитизмом"
13:49
Сделайте так, чтобы Мариуполь был на устах всего мира, не дайте похоронить его под руинами, - заместитель командира полка АЗОВ
13:46
Швейцария расширяет санкции против российских предпринимателей
13:42
"Каждое утро будем вспоминать всех украинцев": Зеленский подписал указ об увековечении погибших от агрессии РФ
13:21
Следователи Международного уголовного суда уже собирают доказательства в Украине: Зеленский рассказал о работе по привлечению РФ к ответственности
13:15
"Я могу предлагать сложить оружие только военным РФ": Зеленский опроверг распространенный врагом фейк о якобы капитуляции Украины
13:11
В Херсонской области оккупанты похитили мэра Скадовска и его заместителя, горожане вышли на протест, - активист
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV