Херсонщина находится на грани гуманитарной катастрофы из-за войны РФ против Украины, - Денисова

Об этом заявила омбудсман Людмила Денисова.



"Херсонщина находится на грани гуманитарной катастрофы. Из-за временной оккупации в населенных пунктах области, особенно небольших, людям критически не хватает медикаментов, а иногда и еды", - рассказала она.



Из-за агрессии и обстрелов оккупантов нельзя доставить какие-либо товары из других регионов Украины. Кроме того, есть проблемы с электро-, газо- и водоснабжением. Российские военные обстреливают мирных жителей, выходящих на митинги.



"Такое обращение войск РФ с мирным населением является грубым нарушением норм Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны", - подчеркнула омбудсман.



Людмила Денисова призвала международное сообщество принять все меры для прекращения военной агрессии РФ и произвола российских оккупантов в Украине.

Напомним, мэр Херсона Игорь Колыхаев сообщил, что в городе заканчиваются нефтепродукты, лекарства, продукты питания, а "зеленого коридора" – нет.

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