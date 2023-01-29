Херсонщина как направление нового наступления РФ не рассматривается, – начальник объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Ерин
Херсонщину не рассматривают как направление возможного нового наступления РФ, но там действуют вражеские разведовательные группы
Об этом заявил начальник объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Евгений Ерин в эфире Эспрессо.
"В настоящее время именно Херсонское направление не рассматривается как направление вероятного наступления (РФ, - ред.) даже в ближайшей перспективе, потому что группировки врага на временно оккупированных территориях не дают ему выполнять действия", - отметил он.
По словам Евгения Ерина, Россия готовится к обороне и, скорее всего, будет продолжать террористические обстрелы населенных пунктов, критическую инфраструктуру.
"Скорее всего, со стороны РФ, что она время от времени и пытается осуществлять, - это действие небольших разведывательных или разведывательно-диверсионных групп, которые пытаются на небольших лодках переправляться через Днепр и проводить свои мероприятия. Однако благодаря бдительности наших защитников все эти попытки проявляют и обычно уничтожают плавсредства с личным составом или заставляют вернуться и отступить", - подчеркнул военный.
- 29 января россияне обстреляли из артиллерии жилые кварталы Херсона, в результате чего три человека погибли, еще пятеро получили ранения.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.91
Покупка 39.91Продажа 40.59
-
EUR
Покупка 42.6Продажа 43.59
- Актуальное
- Важное