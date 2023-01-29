Об этом заявил начальник объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Евгений Ерин в эфире Эспрессо.

"В настоящее время именно Херсонское направление не рассматривается как направление вероятного наступления (РФ, - ред.) даже в ближайшей перспективе, потому что группировки врага на временно оккупированных территориях не дают ему выполнять действия", - отметил он.

По словам Евгения Ерина, Россия готовится к обороне и, скорее всего, будет продолжать террористические обстрелы населенных пунктов, критическую инфраструктуру.

"Скорее всего, со стороны РФ, что она время от времени и пытается осуществлять, - это действие небольших разведывательных или разведывательно-диверсионных групп, которые пытаются на небольших лодках переправляться через Днепр и проводить свои мероприятия. Однако благодаря бдительности наших защитников все эти попытки проявляют и обычно уничтожают плавсредства с личным составом или заставляют вернуться и отступить", - подчеркнул военный.

29 января россияне обстреляли из артиллерии жилые кварталы Херсона, в результате чего три человека погибли, еще пятеро получили ранения.

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