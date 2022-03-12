Херсонщина – это Украина. Депутаты облсовета выступили против создания псевдореспублики

Об этом на своей странице в Facebook написала народный депутат Ирина Геращенко, информирует Еспресо.TV.

"Состоялось экстренное заседание сессии Херсонского областного совета. Депутаты приняли обращение о том, что "Херсонщина – это Украина", и никакой псевдореспублики на территории области не будет", - сообщила парламентарий.

О событиях в Херсонской области также написал в своей ленте в Телеграмм министр цифровой трансформации Михаил Федоров:

"В Херсоне провели экстренное заседание облсовета – на нем депутаты приняли обращение о том, что "Херсонщина – это Украина" и никакой псевдореспублики на территории области не будет".

Напомним, сегодня стало известно, что российские оккупанты готовятся создать Херсонскую народную республику.

Дмитрий Кулеба призвал к новым санкциям против России, если она проведет в Херсонской области псевдо референдум по образованию ХНР.

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