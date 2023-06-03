Об этом сообщил начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram

"В Загоряновке из-за взрыва неизвестного предмета пострадали двое детей. У 13-летнего ребенка осколочные поражения конечностей. Меньший, 10-летний, получил ранение живота. Трагедия произошла на детской площадке, где играли мальчики", - говорится в сообщении.

По словам главы ОВА, детей доставили в больницу.

"Их состояние достаточно тяжелое. Медики оказывают всю необходимую помощь. Старшего мальчика оперируют", – сообщил Прокудин.