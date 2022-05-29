ВСУ произвели контрнаступательные действия в Херсонской области

Эта неделя была очень интересна событиями, в частности на Херсонщине. Там Вооруженные силы Украины совершили контрнаступление на ряд населенных пунктов, оккупированных врагом. Врага удалось выбить из трех населенных пунктов – Андреевка, Лозовое и Белогорка. Благодаря успешным действиям ВСУ смогли продвинуться на 10 км вглубь удерживаемой врагом территории. Это очень интересные события, поскольку это удачное контрнаступление ВСУ создает серьезные риски для рассечения группировки российских войск, расположенных на севере Херсонской области. Контрнаступлению наших войск предшествовала довольно активная артиллерийская подготовка, а также ВСУ активно использовали боевую авиацию. Ситуация по этой линии фронта будет развиваться. Враг пытается предпринять определенные меры, чтобы усилить свои силы. Россияне перебрасывают на оккупированную территорию Херсонской области ЗРК С-300, чтобы прикрывать свои войска с неба. Однако на этом направлении прогресс ВСУ есть и у врага большие потери. Об этом свидетельствует то, что враг перекидывает на Херсонщину устаревшую технику, в том числе танки Т-62 . Это русским войскам уже не поможет. Херсонщина будет освобождена Вооруженными силами Украины.





Карта боевых действий в Херсонской области

Российское наступление на Северодонецк частично остановлено

Ситуация возле города Северодонецк сложнее. По данным Генштаба, враг продолжал боевые действия, пытаясь атаковать этот населенный пункт. Успеха у русских войск на Северодонецке нет. Россияне удерживают некоторые объекты в окрестностях этого населенного пункта. Благодаря нашим резервам ВСУ смогли отбросить врага от трассы Бахмут-Лисичанск. Однако риски возобновления наступления россиян для захвата контроля над этой трассой остаются. Враг сегодня максимально использует все свои возможности по артиллерии и авиации, чтобы обеспечить захват Северодонецка. Наша армия использует другую тактику. ВСУ предпринимает усилия, связанные с активной обороной. Цель такой тактики – максимальные потери и истощение врага. В перспективе украинские силы могут отойти от Северодонецка, но после того, как нанесут максимальные потери российским войскам. Интересный вывод сделали эксперты американского Института изучения войны. По их мнению, независимо от того, как завершится битва за Северодонецк, российское наступление на оперативном и стратегическом уровнях будет исчерпано. Поскольку изнурительные боевые действия не позволят россиянам вести наступательные операции по другим направлениям.





Карта боевых действий на северо-восточном направлении

Поставки дальнобойных РСЗО MLRS и Himars дадут преимущество ВСУ над российской артиллерией

Россияне начали снимать с консервации устаревшие образцы военной техники. В частности, танки Т-62 и Т-72. С украинской армией происходит совершенно противоположная ситуация. Время на стороне ВСУ. Мы подошли к тому моменту, когда можем надеяться на реальную боевую мощь, которую нам оказывают наши союзники. История с американскими РСЗО MLRS и Himars является признаком этого прогресса. Данные образцы оружия разрабатывались в свое время, чтобы сдержать СССР от наступления на Европу. Дальнобойные средства различного назначения должны были на большой дистанции уничтожать резервы противника. В больших конфликтах РСЗО MLRS и Himars не использовались. Украина станет первым полигоном, который подтвердит эффективность американских РСЗО, которая может нивелировать преимущество существующей на сегодняшний день артиллерии россиян. США сегодня имеют на складах более 800 пусковых установок РСЗО MLRS и Himars и 4000 ракет к ним. Получение этих образцов вооружений предпочтет ВСУ в противостоянии с российской армией.

Противокорабельные комплексы "Гарпун" снизят активность Черноморского флота РФ

Министр обороны Алексей Резников сообщил о том, что Украина получила противокорабельные ракеты "Гарпун" при содействии Дании, Нидерландов и Великобритании. Эти противокорабельные ракеты уже могут использоваться против Черноморского флота РФ. Более 20 украинских военнослужащих прошли обучение в США. Береговые противокорабельные комплексы "Гарпун" имеют несколько модификаций и дальность поражения цели от 120 до 150 км. Благодаря этим ракетам мы сможем защитить Одессу от десантных операций противника, а в перспективе существенно уменьшить потенциал российского флота в Черном море.





Дальность пуска противокорабельных ракет "Гарпун"



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