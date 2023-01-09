Херсонщина 77 раз попала под обстрелы врага, трое мирных жителей получили ранения
За сутки 8 января рашисты 77 раз били по Херсонщине. В результате действий врага трое мирных жителей получили ранения
Об этом информирует глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич .
"Российские оккупанты 77 раз обстреляли территорию Херсонщины. Мирные населенные пункты области атаковали из артиллерии, РСЗО и минометов", - пишет глава области.
За сутки россияне обстреляли жилые кварталы города Херсон 21 раз. Снаряды врага попали в частные и многоквартирные дома.
В результате этого за прошедшие сутки три человека получили ранения разной степени тяжести.
- Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич сообщил , что 8 января в Великоалександровской громаде на мине, оставленной россиянами, подорвался местный житель.
- Ночью 8 января россияне обстреляли Таврический микрорайон Херсона из зажигательных боеприпасов.
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