Херсоноблэнерго призвало не вестись на враждебные призывы платить за электричество на счета оккупантов

Об этом сообщило Херсоноблэнерго.

АО "Херсоноблэнерго" предупредило своих клиентов об очередном мошенничестве со стороны оккупантов. Сейчас в социальных сетях активно распространяются манипулятивные сообщения с призывом оплачивать электроэнергию на счета оккупационного предприятия. Однако распространяют эти сообщения лица, не имеющие никакого отношения к АО "Херсоноблэнерго" и поставки электрической энергии на территории Херсонской области.

"Будьте бдительны и внимательны, - подчеркнула в Херсоноблэнерго. - Сейчас работники АО "Херсоноблэнерго" не осуществляют подворовой обход и не проводят снятие показателей электросчетчиков. Неизвестные лица, которые под видом энергетиков, пытаются попасть в Ваш дом, являются пособниками оккупационных властей. Любое сотрудничество с оккупационными властями будет иметь последствия - привлечение к уголовной ответственности за коллаборационную деятельность согласно статье 111-1 Уголовного кодекса Украины".

На территории Херсонской области распределение и снабжение электрической энергией проводят исключительно предприятия АО "Херсоноблэнерго" и ООО "Херсонская областная энергоснабжающая компания", работающие по украинскому законодательству. И оплачивать оказанные услуги нужно исключительно по счетам этих предприятий.

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