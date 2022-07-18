Херсоноблэнерго призвало не вестись на враждебные призывы платить за электричество на счета оккупантов
Херсоноблэнерго призвало не вестись на мошеннические призывы платить за электроэнергию на счета предприятий, которые к ее поставке в Херсонскую область не имеют никакого отношения
Об этом сообщило Херсоноблэнерго.
АО "Херсоноблэнерго" предупредило своих клиентов об очередном мошенничестве со стороны оккупантов. Сейчас в социальных сетях активно распространяются манипулятивные сообщения с призывом оплачивать электроэнергию на счета оккупационного предприятия. Однако распространяют эти сообщения лица, не имеющие никакого отношения к АО "Херсоноблэнерго" и поставки электрической энергии на территории Херсонской области.
"Будьте бдительны и внимательны, - подчеркнула в Херсоноблэнерго. - Сейчас работники АО "Херсоноблэнерго" не осуществляют подворовой обход и не проводят снятие показателей электросчетчиков. Неизвестные лица, которые под видом энергетиков, пытаются попасть в Ваш дом, являются пособниками оккупационных властей. Любое сотрудничество с оккупационными властями будет иметь последствия - привлечение к уголовной ответственности за коллаборационную деятельность согласно статье 111-1 Уголовного кодекса Украины".
На территории Херсонской области распределение и снабжение электрической энергией проводят исключительно предприятия АО "Херсоноблэнерго" и ООО "Херсонская областная энергоснабжающая компания", работающие по украинскому законодательству. И оплачивать оказанные услуги нужно исключительно по счетам этих предприятий.
- Доверчивые жители Ровенской области за сутки отдали аферистам более полумиллиона гривен
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.07
Покупка 36.07Продажа 37.12
-
EUR
Покупка 35.99Продажа 37.26
- Актуальное
- Важное