Херсон в осаде. Заканчиваются продукты, лекарства и горючее, - мэр города

Об этом рассказал городской голова Херсона Игорь Колыхаев в видеоинтервью, обнародованном на сайте горсовета, передает Эспрессо.TV .

"К сожалению, у нас нет "зеленого коридора...", - сказал городской голова.

По его словам, нет возможности доставить городу гуманитарную помощь. В то же время заканчиваются продукты питания в магазинах, в аптеках – лекарство, на заправках осталось только дизельное топливо – бензина нет.

Мэр Херсона обратился к СМИ с просьбой о содействии для получения "зеленого коридора", чтобы была возможность вывезти раненых и убитых, направить в город медикаменты и продукты питания.

Напомним, российские кафиры намерены провозгласить в Херсоне т. н. "народную республику". Однако депутаты облсовета вчера, 12 марта, собрались на внеочередное заседание и заявили, что Херсон – это Украина.

Утром в городе были слышны взрывы, а днем кафиры стреляли по людям, собравшимся на многотысячный проукраинский митинг.

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