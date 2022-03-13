Херсон в осаде. Заканчиваются продукты, лекарства и горючее, - мэр города
В оккупированном Херсоне заканчиваются нефтепродукты, лекарства, продукты питания, а "зеленого коридора" – нет.
Об этом рассказал городской голова Херсона Игорь Колыхаев в видеоинтервью, обнародованном на сайте горсовета, передает Эспрессо.TV .
"К сожалению, у нас нет "зеленого коридора...", - сказал городской голова.
По его словам, нет возможности доставить городу гуманитарную помощь. В то же время заканчиваются продукты питания в магазинах, в аптеках – лекарство, на заправках осталось только дизельное топливо – бензина нет.
Мэр Херсона обратился к СМИ с просьбой о содействии для получения "зеленого коридора", чтобы была возможность вывезти раненых и убитых, направить в город медикаменты и продукты питания.
- Напомним, российские кафиры намерены провозгласить в Херсоне т. н. "народную республику". Однако депутаты облсовета вчера, 12 марта, собрались на внеочередное заседание и заявили, что Херсон – это Украина.
- Утром в городе были слышны взрывы, а днем кафиры стреляли по людям, собравшимся на многотысячный проукраинский митинг.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 31.07
-
EUR
Покупка 32.25Продажа 34.33
- Актуальное
- Важное