Об этом стало известно из его telegram-канала.

"Освободительная операция наших сил обороны в Херсоне является для Украины аналогией многих битв прошлого, которые становились переломными моментами в войнах. Они символизировали такие изменения, после которых люди уже знали, чья будет победа - хотя еще и приходилось воевать ради нее. Именно это мы чувствуем сейчас. Сейчас, когда Херсон свободен", - сказал он.

Фото: telegram-канал Президента Украини

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