Херсон – символ перемен, показывающий, чья будет победа: Зеленский прокомментировал освобождение города
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что освобожденный город Херсон – это символ перемен, показывающий, чья будет победа
Об этом стало известно из его telegram-канала.
"Освободительная операция наших сил обороны в Херсоне является для Украины аналогией многих битв прошлого, которые становились переломными моментами в войнах. Они символизировали такие изменения, после которых люди уже знали, чья будет победа - хотя еще и приходилось воевать ради нее. Именно это мы чувствуем сейчас. Сейчас, когда Херсон свободен", - сказал он.
Фото: telegram-канал Президента Украини
- ВСУ 11 ноября вошли в Херсон после 8 месяцев оккупации города российской армией.
- Жители деоккупированного Херсона могут пройти бесплатный медосмотр и получить необходимые лекарства.
- Жители уволенного Херсона получили гуманитарную помощь от Новой почты.
- 16 ноября в деоккупированном Херсоне приступил к работе мобильный сервисный центр Министерства внутренних дел Украины.
- 18 ноября российский агрессор по РСЗО и танкам ударил по жилым кварталам Херсона.
- 19 ноября россияне в Херсонской области обстреляли людей в очереди за хлебом, ранены 5 человек.
- Также в освобожденный Херсон прибыл первый пассажирский поезд с начала полномасштабного вторжения.
- Сергей Хлань, депутат Херсонского облсовета, отметил, что облэнерго планирует через 7-10 дней возобновить первую линию поставки электроэнергии , которая идет из Николаевской области, чтобы частично обеспечить город электричеством.
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