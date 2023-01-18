Херсон получил 40 тонн продовольствия от американского благотворительного фонда
В Херсон доставлено 40 тонн гуманитарной помощи, в том числе продуктов длительного хранения, из США от крупнейшего негосударственного благотворительного фонда Samaritan's Purse
Об этом информирует Херсонский городской совет .
"Здравствуйте, уважаемые херсонцы! Сегодня мы снова получили очень мощный груз для жителей нашей тергромады", - пишет пресс-служба.
В Херсон доставили 40 тонн гуманитарного груза. В частности, это продукты длительного хранения: консервы, масло, крупы.
Сообщается, что в скором времени жители города получат эту гуманитарную помощь.
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