Об этом информирует Херсонский городской совет .

"Здравствуйте, уважаемые херсонцы! Сегодня мы снова получили очень мощный груз для жителей нашей тергромады", - пишет пресс-служба.

В Херсон доставили 40 тонн гуманитарного груза. В частности, это продукты длительного хранения: консервы, масло, крупы.

Сообщается, что в скором времени жители города получат эту гуманитарную помощь.

Черниговская область получила конструкции трех мостов, которые установят вместо разрушенных в результате боевых действий. Помощь оказала французская гуманитарная миссия.

Глава ОБСЕ встретился 16 января с Зеленским и чиновниками: обсудили нарушения прав человека на оккупированных территориях и гуманитарную поддержку.

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