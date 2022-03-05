Херсон показал оккупанту, что такое гордость и уважение к государству, - Зеленский

Об этом президент сообщил во время вечернего обращения, передает Еспресо.TV.

"Великий народ великой страны. Страны силы, страны свободы и народа абсолютного морального лидерства. Мы выдержали уже девять дней тьмы, девять дней зла – это в три раза больше чем тьма и зло рассчитывало. Мы ответили на вторжение как умеем в моменты наивысшей опасности – ответили героизмом, солидарностью и взаимопомощью.Ответили по-нашему, по-украински, так, что история Европы запомнит это навсегда, будет рассказывать об этом детям, покажет внукам. Волноваху, Мариуполь, Николаев и многие другие... Города живы, выдержавшие самое страшное нашествие со времен Второй мировой войны, я говорю это специально, как свершившийся факт. От Ужгорода до Харькова, от Киева до Херсона", - отметил глава государства.

Особенно он отметил впечатляющую позицию жителей Херсона, которые, измученные боями, не взяли подачки у врага, а вышли против вооруженных россиян с флагами в руках и гордостью за свое государство в сердце:

"Украинцы гоняют врага под Киевом, дерутся за Ахтырку, наказывают за Гостомель, отомстят за Херсон, который сегодня пытались унизить, но не получилось, не дали. Украинцы показали себя, не дали разыграть их в дешевом циничном спектакле. С подачкой вместо помощи, с пропагандой вместо искренности Российские пропагандисты думали о наших людях, как о себе, а увидели, что херсонцы горды и уважают себя, уважают Украину. Я понимаю, насколько сложное решение, когда в оккупации выходят против вооруженных врагов. Это рисковано, но наши люди отказываются играть по правилам оккупантов, наши люди остаются украинцами, остаются с нашим государством, временно оказавшись в темноте".

Напомним, в этом же обращении Владимир Зеленский сообщил о присвоении одному из наших воинов звания Героя Украины, четырем, в том числе и главнокомандующему Валерию Залужному – званию генералов, а 76 защитников награждены орденами и медалями.

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