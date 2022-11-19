Херсон пока остается без света, воды и отопления, - депутат облсовета Хлань

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.



"Сложная ситуация, в городе нет света с 6 ноября, как и по всей Херсонщине. Из-за отсутствия света нет водоснабжения, водоотведения и отопления. Появляются первые палатки ГСЧС, в которых можно обогреться и подключиться к wi-fi через Starlink , также подзарядить свои мобильные и электронные устройства. В некоторых районах возвращается мобильная связь", - сообщил депутат Херсонского облсовета.



Сергей Хлань заметил по поводу сообщения от облэнерго о том, что в течение 7-10 дней все-таки первую линию, которая идет из Николаевской области, удастся восстановить и частично обеспечить Херсон электричеством. Конечно, на полную мощность этого не хватит, но будет возможность запустить водоснабжение.



"Много есть вопросов, в том числе и гуманитарных, но постепенно они решаются. Сейчас вся страна помогает городу, Красный Крест и ООН также направили большие гуманитарные грузы в Херсон. Ситуация будет выравниваться, главное, чтобы оккупанты не продолжали обстрелы", - отметил Хлань.

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