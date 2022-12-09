Херсон по факту является линией фронта, обстрелы и сейчас не утихают, - пресс-офицер комендатуры обороны Плетенчук
Дмитрий Плетенчук, пресс-офицер комендатуры обороны города Херсон, капитан-лейтенант, сообщил, что враг обстреливает город систематически, бьет из большого артиллерийского калибра, также работает из РСЗО и минометов
Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.
Сегодня, 9 декабря, именно сейчас, после 15:00, враг обстреливает окрестности города. Обстрелы не утихают в течение суток. Противник это делает систематически, бьет как из большого артиллерийского калибра, так и РСЗО работает, и минометы, потому что могут дотянуться до Херсона с левого берега. Расстояние маленькое, всего 500 метров до линии фронта, то есть по факту Херсон и является линией фронта", - рассказал пресс-офицер комендатуры обороны города Херсон.
Дмитрий Плетенчук отметил, что противник наносит удары по жилым районам, по соседним селам, поэтому прилетают снаряды в дома гражданского населения.
Плетенчук прокомментировал ситуацию на островах между правым и левым берегом р. Днепр: "Район основного острова полностью находится под контролем ВСУ, это часть Херсона, соединяемая мостами с городом. У нас проходит линия фронта по реке Днепр, соответственно, на маленьких островах находятся оккупанты и пытаются оттуда терроризировать нас, ведут огонь, также из стрелкового оружия обстреливают правый берег. Даже были факты стрельбы по людям, которые просто пришли набрать воды.Выходить на правый берег нельзя: во-первых, враг оставил много минных заграждений, во-вторых, и мы минируем правый берег, поэтому от имени комендатуры обороны города Херсон хочу предупредить людей, что десантно опасные участки побережья правого берега заминированы с целью сделать невозможным работу российских ДРГ, соответственно выходить на берег запрещено, как и выходить на воде причаливать или отходить от берега реки Днепр с правой стороны."
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