Херсон оказался под обстрелом РФ, есть погибшие и пострадавшие
РФ в очередной раз обстреляла Херсон: вражеский снаряд попал вблизи супермаркета. Известно о трех погибших, количество пострадавших уточняется
Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин и Херсонская областная прокуратура.
Правоохранители открыли уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
"По данным следствия, 11 марта 2023 года войска государства-агрессора в очередной раз обстреляли город Херсон. В результате попадания вражеского снаряда возле супермаркета погибли трое гражданских лиц", - отметили в прокуратуре. По данным Александра Прокудина, под атакой находилось место на Николаевском шоссе.
Количество потерпевших уточняется, ведь на момент написания материала обстрел продолжается. Глава ОВА проинформировал о по меньшей мере двух раненых.
- Напомним, в течение суток 10 марта российская армия атаковала Херсонщину 355 снарядами, повреждены частные дома и многоэтажки, есть 3 погибших и 5 раненых.
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