Херсон оказался под обстрелом РФ, есть погибшие и пострадавшие

Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин и Херсонская областная прокуратура.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

"По данным следствия, 11 марта 2023 года войска государства-агрессора в очередной раз обстреляли город Херсон. В результате попадания вражеского снаряда возле супермаркета погибли трое гражданских лиц", - отметили в прокуратуре. По данным Александра Прокудина, под атакой находилось место на Николаевском шоссе.

Количество потерпевших уточняется, ведь на момент написания материала обстрел продолжается. Глава ОВА проинформировал о по меньшей мере двух раненых.