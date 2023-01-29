Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

"Обстреляна областная клиническая больница Херсона. Ранена медицинская сестра", - говорится в сообщении.

Херсонская ОВА сообщила о массированном ударе по городу. Отмечается, что враг обстреливает жилые кварталы. По состоянию на 14:57 известно о многих раненых и погибших.

27 января Херсонская ОВА сообщила о российских обстрелах региона: от атак на жилые кварталы погибли два человека, еще четверо получили ранения.

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