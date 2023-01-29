Херсон обстреливает российская артиллерия, есть погибшие и раненые
В воскресенье, 29 января, россияне обстреляли из артиллерии Херсон, есть попадание в областную клиническую больницу, ранена медицинская сестра
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
"Обстреляна областная клиническая больница Херсона. Ранена медицинская сестра", - говорится в сообщении.
Херсонская ОВА сообщила о массированном ударе по городу. Отмечается, что враг обстреливает жилые кварталы. По состоянию на 14:57 известно о многих раненых и погибших.
- 27 января Херсонская ОВА сообщила о российских обстрелах региона: от атак на жилые кварталы погибли два человека, еще четверо получили ранения.
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