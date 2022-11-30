Херсон обеспечен электричеством на 65%, - ОП
Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что по состоянию на 30 ноября Херсон обеспечен электроэнергией на 65%.
Об этом он написал в телеграмме.
Тимошенко отметил, что в городе продолжаются работы по подключению воды и тепла. Также продолжаются работы по восстановлению критической инфраструктуры на всех оккупированных территориях.
В частности, он напомнил, что в настоящее время в стране работают более 5 тысяч "пунктов несокрушимости".
- Оккупанты 30 ноября в очередной раз обстреляли Херсон, попав в жилые дома и одну из больниц.
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