Херсон никто не сдал и не планирует. Сейчас идут упорные бои за Антоновский мост, - председатель ОГА

Об этом он написал в Facebook.

"Ситуация серьезная. Мы работаем в усиленном режиме. А мирное население прошу не поддаваться эмоциям и не верить фейкам. Никто Херсон не сдал и не планирует этого делать! Никто никакого документа "о сдаче города" не подписывал!", - подчеркнул Лагута.

Он добавил, что сейчас идут упорные бои за Антоновский мост: "Наши военные дают отпор врагу".

Лагута добавил, что Херсонская облгосадминистрация исполняет свои обязанности.

"Мы не сдадимся!" – написал председатель ОГА.