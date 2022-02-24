Херсон никто не сдал и не планирует. Сейчас идут упорные бои за Антоновский мост, - председатель ОГА
Глава Херсонской ОГА Геннадий Лагута опроверг фейк о якобы "сдаче Херсона" и сообщил, что идут бои за облцентр
Об этом он написал в Facebook.
"Ситуация серьезная. Мы работаем в усиленном режиме. А мирное население прошу не поддаваться эмоциям и не верить фейкам. Никто Херсон не сдал и не планирует этого делать! Никто никакого документа "о сдаче города" не подписывал!", - подчеркнул Лагута.
Он добавил, что сейчас идут упорные бои за Антоновский мост: "Наши военные дают отпор врагу".
Лагута добавил, что Херсонская облгосадминистрация исполняет свои обязанности.
"Мы не сдадимся!" – написал председатель ОГА.
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