Херсон не готов к зиме, ситуация критическая, - депутат облсовета

Об этом он рассказал на брифинге Media Center Ukraine.

Ситуацию в городе Хлань называет критической, по его словам, областной центр совсем не готов к отопительному сезону, особенно сложная ситуация на правом берегу города. Он отмечает, что в отсутствии газа оккупанты обвиняют Украину, будто именно украинские власти отрезали газоснабжение.

"Самой большой заботой" депутат называет недавно деоккупированные населенные пункты, поскольку там полностью уничтожена критическая инфраструктура и отсутствует электроэнергия. Он отмечает необходимость обеспечить освобожденные населенные пункты стройматериалами, чтобы жители могли "хотя бы наладить себе крышу и достойно перезимовать."

"Задача номер один - помочь людям, которые остались в этих селах и населенных пунктах, пережить этот гуманитарный кризис", - говорит Сергей Хлань.

Депутат также сообщил, что сейчас очень сложно уехать из Херсона – россияне заблокировали выезд из города в связи с "референдумами". Чтобы покинуть оккупированные территории, необходимо получить "пропуск",

"Для этого разрешения нужны копии всех страниц паспорта и даже свидетельство о рождении взрослых людей. Мужчинам обязательно иметь военный билет, и все это в электронном виде. Неизвестно, когда будет ответ и как это оформлять, поскольку в некоторых населенных пунктах нет интернета". Оккупанты фактически заблокировали выезд", - комментирует ситуацию Хлань.

Он также отметил, что сейчас в городе проходят поквартирные обходы в поисках мужчин, которых можно мобилизовать. Оккупанты говорят о так называемых "добровольческих мобилизационных батальонах", которые будут входить в вооруженные силы РФ.

Ранее Сергей Хлань в эфире Эспрессо уже рассказывал, что с 1 октября российские оккупанты требуют у людей специальные разрешения на выезд, на пункте пропуска собралось уже более 1,5 тыс. автомобилей.

2 октября 129-я бригада ТРО Кривого Рога освободила поселок Архангельское в Херсонской области.

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