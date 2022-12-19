Об этом она рассказала в эфире телеканала "Еспресо"

"Представители ООН присутствуют в городе Херсон. Они оказывают нам очень мощную благотворительную помощь. В частности, очень большая помощь в виде генераторов для поддержки работы "пунктов несокрушимости". Также они оказывают помощь для обустройства бомбоубежищ и укрытий", - рассказала Лугова.

Глава Херсонской городской ВА также рассказала о текущей ситуации в городе с работой коммунальных предприятий

"На сегодняшний день Херсон на 80% обеспечен водоснабжением, на 85% - теплоснабжением и на 90% - электроснабжением. Однако россияне, зная где находится критическая инфраструктура города, пытаются каждый день ее уничтожить. Поэтому эти цифры каждый день могут меняться", - добавила она. .

14 декабря войска РФ нанесли удар из РСЗО по Херсону: под поражением оказалось здание областной администрации.

В понедельник, 19 декабря, в результате обстрелов россиян было повреждено здание Херсонской ОВА

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