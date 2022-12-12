Победные новости 292 дня войны: богатые страны "едут" в Украину и объявления подозрения российским генералам
Обзор
Херсон - город-призрак, война закончится, когда умрет Путин. Мировые СМИ об Украине 12 декабря
Россия продолжает производить высокоточные ракеты, Херсон – город-призрак, контрнаступление Украины возобновится после замерзания, война закончится тогда, когда умрет Путин – об этом и не только писали мировые СМИ
New York Times:
- Журналисты американского издания New York Times, ссылаясь на данные Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадима Скибицкого, пишут, что Россия продолжает производить высокоточные ракеты . Есть данные о том, что России ежемесячно удается производить около 40 ракет. Хотя многие считают, что российские запасы современных ракет заканчиваются, однако их вооруженные заводы продолжают производство. В общей сложности РФ смогла изготовить 240 крылатых ракет Х-101 и около 120 крылатых ракет морского базирования "Калибр" с начала полномасштабной войны против Украины.
- Нет никаких признаков того, что Россия и Украина приближаются к дипломатической встрече, чтобы обсудить прекращение войны , которая началась в феврале, когда произошло полномасштабное вторжение России в Украину. Журналисты New York Times отмечают , что нынешние призывы президента Владимира Зеленского к мировым лидерам сосредоточены на обороне и гуманитарной поддержке, поскольку мирные переговоры пока кажутся очень далекими.
- Также в New York Times считают, что недавняя атака ВСУ на Мелитополь свидетельствует о важности использования оружия большой дальности у украинской кампании по отвоеванию земель на юге . Освобождение Херсона позволило более эффективно бить в тыл русской армии, оккупировавшей украинские земли.
- Что касается политики США, то в New York Times говорят, что сейчас администрация американского президента Джо Байдена надеется усилить влияние на страны Африки после саммита лидеров США и Африки, который начнется во вторник, 13 декабря в Вашингтоне. Представители Белого дома говорят, что трехдневный саммит будет включать встречи на самом высоком уровне, новые инициативы и деловые соглашения, а также праздничный ужин в Белом доме. Американские политики надеются уменьшить влияние России, Китая и стран Ближнего Востока на африканские государства.
Washington Times:
- По мнению журналистов Washington Times, российские военные инсайдеры целятся во Владимира Путина из-за неудач в войне против Украины. Российский президент "получил на орехи" от военных блоггеров , которые говорят, что неумелое руководство их страны виновно в военных неудачах РФ в Украине, поскольку даже Путин был вынужден признать, что война длится гораздо дольше, чем ожидалось. "Люди совсем не слепые и глухие. Люди среднего звена даже не скрывают своих взглядов, которые, как бы я сказал, не совсем комплиментарны по отношению к президенту или министру обороны", - сказал в одном из видео офицер Федеральной службы безопасности России Игорь Гиркин.
- Глава Комитета по разведке Палаты представителей США Адам Шифф обвинил президента России Владимира Путина в попытке посеять разногласия среди американцев, обменяв баскетбольную звезду Бритни Гринер на осужденного российского торговца оружием Виктора Бута в рамках обмена заключенными. Калифорнийский демократ предположил, что это часть "просчитанного" происки российского лидера, поскольку республиканцы — и даже некоторые демократы — критикуют администрацию Байдена за то, что она согласилась освободить столь высокопоставленного россиянина, ответственного за разжигание войны и насилия, но не смогла также обеспечить освобождение прежнего морского пехотинца США Пола Велана, которого четыре года назад заключили в тюрьму по обвинениям в шпионаже.
Politico:
- Журналисты Politico обращают внимание, что Херсон уже месяц свободен от российских оккупантов, однако до сих пор остается городом-призраком . Журналисты описывают , какова сейчас жизнь освобожденного города. Журналисты отмечают, что отошедшие россияне оставили после себя всевозможные неприятные сюрпризы, а их артиллерия продолжает бить по городу с новых, окопаных позиций через реку Днепр. Когда месяц назад прибыли грузовики с гуманитарной помощью, измученные войной и отчаявшиеся жители стекались на центральную площадь Свободы за продуктами и вещами. Но после атаки россиян, когда люди стояли в очереди, чтобы войти в банк в конце ноября, столь крупные собрания стали менее распространенными, а помощь раздают из меньших пунктов распределения. Региональные чиновники говорят, что около 80% довоенного населения Херсона насчитывало около 320 тыс. человек, бежавших после того, как сюда вторглись россияне. Поскольку осталось около 60-70 тыс. жителей, город теперь выглядит как город-призрак. Оставшиеся в большинстве своем сидят дома и очень осторожно выходят на улицу.
- Также Politico пишет о том, что появились черновики отчета специального комитета, в котором описана вина бывшего президента США Дональда Трампа за его масштабные и безосновательные попытки подорвать выборы 2020 года . Лицо, знакомое с составлением отчета, подчеркнуло, что сам отчет может не ограничиваться кратким изложением и восемью разделами, а также ожидается, что он будет включать приложения, охватывающие больше аспектов расследования комитета. Ожидается, что полный отчет будет включать в себя результаты расследования всех пяти следственных групп специального комитета, которые исследовали действия Трампа, толпу, роль экстремизма в нападении, денежный след за митингом Трампа 6 января и провалы правоохранительных органов.
CNN:
- Журналисты CNN фокусируют внимание читателей на заявлении министра обороны Украины Алексея Резникова о том, что контрнаступление Украины возобновится после замерзания. Резников также пообещал, что "ВСУ не намерены останавливаться". Министр обороны назвал план Украины "очень простым": освобождение всех временно оккупированных территорий Украины в том виде, как они были в 1991 году, когда границы Украины были международно признаны.
- Также в фокусе внимания CNN переговоры президента США Джо Байден с президентом Украины Владимиром Зеленским . Байден будет среди лидеров G7, которые присоединятся к президенту Украины в виртуальной. Ключевой темой будет энергетика как немедленная помощь Украине, так и энергетические вопросы Европейского Союза.
The Guardian:
- Британские журналисты из издания The Guardian акцентируют внимание на том, что ЕС согласовал дополнительные 2 миллиарда евро на военную поддержку Украины . Министры иностранных дел ЕС на встрече в Брюсселе в понедельник подписали средства для "Европейского фонда мира" фонда, который в основном использовался для возмещения государствам-членам за поставку Украине оружия и нелетального военного оборудования. "Это решение посылает четкий политический сигнал о неизменной приверженности ЕС военной поддержке Украины и других партнеров", - говорится в заявлении Совета министров ЕС.
- Также The Guardian обратил внимание, что президент России Владимир Путин не проведет пресс-конференцию в конце года. Такое произойдет впервые за десять лет. Журналисты отмечают, что для Кремля – это нарушение протокола из-за войны в Украине. Пресс-конференция-марафон традиционно является поводом для российского президента улучшить свой имидж, ведь телевизионное зрелище позволяет Путину играть популиста на национальном телевидении в конце каждого года. Однако в понедельник Кремль объявил, что в этом году пресс-конференцию проводить не будет. По словам официальных лиц, в Кремле также не будет традиционной встречи с Новым годом, возможно, это решение повлияло на нежелание праздновать, поскольку война России в Украине идет не по плану.
BBC:
- Журналисты BBC посвятили статью украинскому черноморскому порту Одессы, возобновившему работы после того, как Россия применила беспилотники иранского производства для ударов по энергетическим объектам города. Одесса является одним из трех портов, которые используются для отгрузки зерна по соглашению, заключенному при посредничестве ООН. Несмотря на то, что деятельность Одесского порта была ненадолго прекращена в воскресенье, министр сельского хозяйства заявил, что экспорт зерна прекращаться не будет.
- Также важной темой на BBC стал коррупционный скандал внутри ЕС . Аресты за вероятную коррупцию в Европейском парламенте вызывают "очень, очень тревогу", заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель. А министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковени заявил, что обвинения против четырех человек были "очень вредными". Среди арестованных была вице-президент Европейского парламента Ева Кайли, которая считается одной из обвиняемых. Прокуратура подозревает, что государство Персидского залива, как сообщается, Катар – пыталось повлиять на европейский парламент, жертвуя деньги или подарки.
Gazeta Wyborcza:
- Польские журналисты обратили внимание на слова президента Польши Анджея Дуды о том, что "никто не сделает России то, что она делает своим соседям". Страны НАТО могут заверить Россию, что не будут обращаться с ней так, как Москва относится к Украине, заявил Анджей Дуда, отвечая на вопросы, касающиеся идеи президента Франции Эмманюэля Макрона относительно гарантии безопасности России.
- Также в фокусе польских журналистов были слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что война закончится тогда, когда умрет Путин. В специальном выпуске Netflix "Мой следующий гость не нуждается в представлении" Зеленский ответил на вопрос: "А что если Путин простудится и умрет или случайно выпадет из окна и умрет, война будет продолжаться?". Президент Украины сказал, что войны тогда не будет, ведь: "Авторитарный режим – это страшно. Когда человек уходит, институты прекращаются. Так было в Советском Союзе. Все остановилось".
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