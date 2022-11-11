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Херсон – это Украина. Укрпочта запустила первую марку, посвященную городу-герою

11 ноября, 2022 пятница
15:15
Общество

11 ноября Укрпочта объявила запуск первой марки, посвященной городу-герою Херсону

Об этом информирует в телеграме гендиректор Укрпочты Игорь Смилянский .

""Херсон – это Украина!" - именно такую марку мы запускаем сегодня. Это первая почтовая марка, посвященная городу-герою, после которой однозначно появятся и другие героические города. И хотя официально еще не объявлено об освобождении Херсона, по старой доброй традиции, начатой еще с кораблем, – иногда марки выходят на пару дней раньше события", – пишет Смелянский.

Гендиректор подчеркнул, что насладиться херсонскими арбузами украинцы в этом году не смогли, поэтому Укрпочта решила ломтики изобразить на новой марке.

Также к почтовой марке выпустят открытку "Херсон – это Украина" и конверт: "Наш солдат вкладывает кусочек арбуза с Херсоном обратно в Украину".

"Сегодня стартует предзаказ (внимание – именно предзаказ), а саму марку мы обязательно запустим непосредственно в Херсоне в декабре. Может я сделаю это, как и.о. директора Херсонской дирекции, хотя, зная нашу команду и скорость обновления работы Укрпочты, это вряд ли, потому что мы возобновим там свою работу гораздо раньше", – добавил Смелянский.

Подчеркивается, что предзаказ должен быть отдельным, то есть в корзине только этот набор.

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  • 3 октября Укрпочта выпустила марки, посвященные ГСЧС Харьковщины.
  • Кроме того, польский почтовый оператор снизил тарифы на ускоренную пересылку посылок в Украину на 75%, в Укрпочте обещают, что отправки в Польшу также подешевеют.
  • Укрпочта 14 октября в честь Дня защитников и защитниц Украины выпустила новую серию марок "Вооруженные Силы Украины".
  • 1 ноября Укрпочта запустила голосование за эскиз новой марки к Рождеству и Новому году, к выбору предлагают 5 вариантов. Голосование проходило в Facebook, Instagram и Telegram. Из пяти вариантов украинцы выбрали новогоднюю марку для Укрпочты - "Разъединенные войной".
  • Укрпочта анонсировала выпуск новой марки, посвященной взрыву на Крымском мосту и 4 ноября выпустила .

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Херсон
военные силы Украины
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