Херсон – это Украина. Укрпочта запустила первую марку, посвященную городу-герою

Об этом информирует в телеграме гендиректор Укрпочты Игорь Смилянский .

""Херсон – это Украина!" - именно такую марку мы запускаем сегодня. Это первая почтовая марка, посвященная городу-герою, после которой однозначно появятся и другие героические города. И хотя официально еще не объявлено об освобождении Херсона, по старой доброй традиции, начатой еще с кораблем, – иногда марки выходят на пару дней раньше события", – пишет Смелянский.

Гендиректор подчеркнул, что насладиться херсонскими арбузами украинцы в этом году не смогли, поэтому Укрпочта решила ломтики изобразить на новой марке.

Также к почтовой марке выпустят открытку "Херсон – это Украина" и конверт: "Наш солдат вкладывает кусочек арбуза с Херсоном обратно в Украину".

"Сегодня стартует предзаказ (внимание – именно предзаказ), а саму марку мы обязательно запустим непосредственно в Херсоне в декабре. Может я сделаю это, как и.о. директора Херсонской дирекции, хотя, зная нашу команду и скорость обновления работы Укрпочты, это вряд ли, потому что мы возобновим там свою работу гораздо раньше", – добавил Смелянский.

Подчеркивается, что предзаказ должен быть отдельным, то есть в корзине только этот набор.

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