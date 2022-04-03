"Херсон – это Украина!" Херсонцы вышли на митинг против рашизма

Об этом со ссылкой на местную редакцию Общественного сообщает Еспресо.TV .



"В настоящее время в Херсоне проходит митинг против оккупации. Люди пришли к памятнику Шевченко с украинской символикой и плакатами с надписями "Херсон – это Украина!", - отмечается в сообщении.



Читайте также: Марина Данилюк-Ярмолаева: Большевики приходят дважды. Сколько Буч должна пережить Украина?



Участники и участницы митинга скандируют: "Слава Украине! Героям Слава!", "Слава нации! Смерть врагам!" и "Слава воинам ВСУ!".



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb