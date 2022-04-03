"Херсон – это Украина!" Херсонцы вышли на митинг против рашизма
Днем в воскресенье, 3 апреля 2022 года, жители временно захваченного россиянами украинского города Херсон вышли на митинг за территориальную целостность и суверенитет Украины
Об этом со ссылкой на местную редакцию Общественного сообщает Еспресо.TV .
"В настоящее время в Херсоне проходит митинг против оккупации. Люди пришли к памятнику Шевченко с украинской символикой и плакатами с надписями "Херсон – это Украина!", - отмечается в сообщении.
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Участники и участницы митинга скандируют: "Слава Украине! Героям Слава!", "Слава нации! Смерть врагам!" и "Слава воинам ВСУ!".
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