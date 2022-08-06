Херсон – это ловушка для россиян, - Згурец

Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"На правом берегу реки Днепр, где расположена группировка врага, противник пытается перебрасывать дополнительное количество личного состава вокруг Херсона. В участок, напоминающий для россиян большую ловушку. ВСУ ударили по мостам, обеспечивающим логистику врага. Россияне пытаются минимизировать риски, создавая понтонные и паромные переправы, но это не позволяет восстановить логистику российской группировке", - подчеркнул Згурец.

Военный эксперт также добавил, что украинская армия может полностью перерезать сообщение противнику.

"ВСУ дают возможности россиянам покинуть захваченную территорию, но враг надеется своим личным составом компенсировать наступление украинских войск. ВСУ будут использовать стратегию дальнобойного уничтожения логистических сооружений, командных пунктов. И это рациональный путь для истощения возможностей противника на Юге нашего государства", - отметил Згурец.

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