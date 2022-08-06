English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Херсон – это ловушка для россиян, - Згурец
Эксклюзив

Херсон – это ловушка для россиян, - Згурец

6 августа, 2022 суббота
16:53
война с Россией Сергей Згурец

Аналитик Defense Express Сергей Згурец считает, что ВСУ будут продолжать использовать стратегию дальнобойного уничтожения логистических сооружений и командных пунктов противника

Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"На правом берегу реки Днепр, где расположена группировка врага, противник пытается перебрасывать дополнительное количество личного состава вокруг Херсона. В участок, напоминающий для россиян большую ловушку. ВСУ ударили по мостам, обеспечивающим логистику врага. Россияне пытаются минимизировать риски, создавая понтонные и паромные переправы, но это не позволяет восстановить логистику российской группировке", - подчеркнул Згурец.

Военный эксперт также добавил, что украинская армия может полностью перерезать сообщение противнику.

"ВСУ дают возможности россиянам покинуть захваченную территорию, но враг надеется своим личным составом компенсировать наступление украинских войск. ВСУ будут использовать стратегию дальнобойного уничтожения логистических сооружений, командных пунктов. И это рациональный путь для истощения возможностей противника на Юге нашего государства", - отметил Згурец.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Украина
Херсон
военные силы Украины
Херсонщина
Военные новости
Читайте также:
4 августа, 2022 четверг
Горячим направлением становится Юг: враг сконцентрировал 28 батальонных тактических групп, - эксперт Defense Express Рябых
Очур-Суге Монгуш
5 августа, 2022 пятница
Bellingcat и The Insider идентифицировали россиянина, который пытал пленного украинца
Далекобійники перекривали дорогу
5 августа, 2022 пятница
На границе с Польшей дальнобойщики перекрывали дорогу
Киев
+29°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 38.4
    Покупка 38.4
    Продажа 39.53
  • EUR
    Покупка 38.71
    Продажа 40.02
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, суббота
6 августа
17:27
Подоляк подтвердил передачу Северной Македонией самолетов для Украины
17:19
В Украину впервые с 24 февраля подходит турецкое судно, - СМИ
17:15
Эксклюзив
Ракеты в РЗК NASAMS в новом военном пакете – это крайне важно для защиты украинского неба, – главный редактор издания Defense Express Катков
17:14
Азербайджанские войска в Нагорном Карабахе захватили гору Буздух и близлежащие высоты
17:06
Fast Recovery plan: Украина обсудила с Германией, Чехией и Японией план восстановления государственных учреждений
16:47
Первое зерновое судно из каравана из трех кораблей уже прибыло в Стамбул, - минобороны Турции
16:43
Эксклюзив
Оперативно-стратегическая цель противника – прорыв в район Запорожья для дополнительных возможностей перебрасывания сил на Правый берег, – военный эксперт Грабский
16:39
В Финляндии предлагают наказывать за распространение дезинформации в пользу иностранного государства
16:37
Ситуация в Донецкой области: ВСУ отбили атаки на Большую Новоселку, россияне прибегают к террору гражданских
16:13
Россияне продолжают обстрелы приграничья Сумщины и Черниговщины, - Госпогранслужба
15:59
Эксклюзив
Стратегическая цель захватчика – сохранение контроля над сухопутным коридором в Крым, - офицер ВСУ Прозапас
15:57
Прокуратура открыла уголовное производство из-за обстрелов ЗАЭС
15:53
Нельзя положить конец войне в Украине, игнорируя Москву, - помощник Эрдогана
15:51
Минобороны Тайваня назвало военные учения Китая репетицией нападения на остров
15:35
Заблокировать "Северные потоки" и весь российский экспорт: Порошенко в эфире канадского телеканала рассказал, как остановить Путина
15:33
Meta удалила более 1 000 российских фальшивых аккаунтов, поддерживавших войну в Украине
15:33
Эксклюзив
Глен Грант
Украинская контратака отличается от того, что представляет коллективный Запад, - военный эксперт Глен Грант
15:20
В Николаевской области россияне обстреляли Березнеговатое: погибла пенсионерка, ранены еще 5 гражданских
15:17
"Запорожская АЭС чудом не взлетела в воздух", - Подоляк об обстрелах россиян
15:14
Эксклюзив
Россияне сами ликвидируют коллаборантов, - секретарь Херсонского горсовета Луговая
15:13
Антониу Гутерреш
Человечество играет с заряженным ружьем, - генсек ООН об угрозе ядерной войны
15:02
В Полтавской области 6 августа проведут учебные стрельбы: будут раздаваться выстрелы
15:01
В Изяславе простились с командиром роты Андреем Ткачуком
14:58
В Херсонской области оккупанты раздают пенсионерам деньги и рекламируют поступление в захваченные вузы
14:53
Россия собрала для наступления на Николаев около 25 тысяч солдат, - The Times
14:40
ЕС пригласил лидеров Сербии и Косово встретиться в Брюсселе на переговорах
14:39
Россияне за сутки били авиацией, ракетами и минометами по границе между Донетчиной и Луганщиной
14:34
Эксклюзив
В России уже готовятся к поражению в Херсоне. В кремле царят паника и страх, - Марк Фейгин
14:20
"Устройте ГУЛАГ тем, кто не любит Россию": ведущий на радио РФ призвал пытать учителей в оккупированном Мелитополе
14:17
Жозеп Боррель
"Это нарушение правил ядерной безопасности": в ЕС осудили военные действия РФ возле Запорожской АЭС
14:08
В Луганской области россияне заставляют людей идти на псевдореферендум в обмен на еду
14:06
Зеленский заявил о создании специальной комиссии по возмещению ущерба, нанесенного нападением России
14:00
Помогали врагу уничтожать судостроительную инфраструктуру на Юге: СБУ разоблачила агентов ФСБ
14:00
Косово
Нардеп ВР предлагает признать независимость Косово
13:55
Эксклюзив
Россия становится разменной монетой в геополитических торгах США и Китая. Судьба Восточной Сибири и Дальнего Востока уже определена, - Марк Фейгин
13:50
Эрдоган лично предложил Путину организовать встречу с Зеленским в Турции
13:37
В Мариуполе оккупанты планируют провести показательный самосуд над украинскими защитниками, - горсовет
13:26
Китай начал новые учения в Желтом море
13:26
В оккупированной Новой Каховке стреляли в заместителя главы "администрации", - росСМИ
13:23
Обновлено
В Бердянске партизаны организовали взрыв у захваченного россиянами горотдела полиции
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV