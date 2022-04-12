Херсон - это классический пример Крыма, который мы проходили и проходим все эти годы на оккупированной территории, - Чийгоз
Народный депутат Украины Ахтем Чийгоз подчеркнул, что нужно фиксировать все, что сейчас происходит в Херсоне, для того чтобы привлечь преступников к ответственности
Об этом он заявил в эфире Espreso TV
"Херсон – классический пример, который мы проходили и проходим все эти годы на оккупированной территории Крыма. Сейчас это все нужно фиксировать, чтобы преступников привлечь к ответственности. И главное, чтобы в обществе и каждом украинце, в его мыслях, в его сердце было не только желание, а намерение того, что в ближайшее время будет освобожден не только Херсон, но и другие территории", - подчеркнул нардеп.
Также Ахтем Чийгоз добавил, что сейчас Украина имеет силу и возможность доводить до наших сограждан на территории Херсона, что мы очень скоро их освободим.
“Это самое важное, потому что когда в Крыму началась тотальная, террористическая оккупация, к тому времени Украина была еще не готова. Сейчас Украина имеет силу и возможность доводить до наших сограждан на территории Херсонщины, что мы очень скоро их освободим, то есть не придется ждать годами, или долгое время. И это будет влиянием на оккупанта, а они там деморализованы в отличие от Крыма 2014-2015 годов и это дает возможность иметь усиленные мнения в обществе на Херсонщине, что наказание неотвратимо и что это не будет длиться долго. Это, на мой взгляд, очень сейчас важно”, - подчеркнул Чийгоз.
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