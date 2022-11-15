Во время освобождения Херсона от московской оккупации в России начали появляться странные статьи. Так агентство РИА Новости разместило материал одного из путинских экспертов Петра Акопова "После Херсона Россия должна ответить на проклятый вопрос своей истории". Акопов, являющийся центральной фигурой в российской правительственной пропаганде, блестяще владеет творческим методом "путяреализма". Куда там с ним тягаться Соловьеву, Симоньян, Киселеву или знаменитой Скабеевой.

Очевидно, что этот персонаж способен обосновать все что угодно в пользу путинского режима. Так, в частности, он пишет: "России не грозит предательство - Путин никогда не пойдет на позорный мир ни с Украиной, ни с Западом. 24 февраля этого года был сделан исторический выбор, перейден рубикон, после которого Россия может идти только вперед. Спотыкаясь, ошибаясь, пропуская удары, сосредотачиваясь, даже временно отступая тактически, но стратегически двигаясь только вперед. Скорость этого движения может быть разной – она зависит и от наших усилий, и от внешнего сопротивления, и от глобальных обстоятельств. Слова, которые произносят на публику наш МИД и даже Путин, могут быть также разными – и даже очень миролюбивыми, но они при этом являются абсолютно конкретными тактическими целями. Не заменяя и тем более не упраздняя собой стратегической цели, которая кристально ясна. Россия возвращает себе саму себя и в территориальном, духовном, и в идейном смыслах. Бывшей Украины больше нет, и на страницах будущей российской истории уже есть другая Россия".

Когда в России будут основывать государственную "премию имени Геббельса", то первым нужно номинировать на нее именно Петра Акопова. Его блестящий ум непременно заслуживает столь высокого знака отличия

Когда в России будут основывать государственную "премию имени Геббельса", то первым нужно номинировать на нее именно Петра Акопова. Его блестящий ум непременно заслуживает столь высокого знака отличия. Ибо кому, как не ему, можно еще доверить публичное изрекание таких "высоких истин", от прочтения которых каждый российский заурядный гражданин ну просто таки должен биться в конвульсиях приступа "русскомирного патриотизма".

Ну кто же, если не Акопов, способен пророчествовать на весь мир такие "исконные истины": Россия "не только с Донецком и Херсоном, но и с Новороссией и Малороссией. И с вырванной из рук Запада остальной Украиной, которая никогда больше не будет ни анти-Россией, ни "альтернативной Россией". Помешать осуществлению этого может только одно - раскол и смута в самой России, то есть сомнение в нашей победе и в том, что Путин хочет и может привести к ней. Если мы снова, как в 1917-м, обманем сами себя истерическими криками "измена", - только тогда проиграем. Причем, не Украину, а вообще все".

Ну просто таки манифест путинской власти, засевшей на российском "Титанике", который напоролся на айсберг героического сопротивления украинского народа и помощи ему Запада, а идеологическая обслуга по инерции еще продолжает толковать, что, дескать, это ничего, этот айсберг даже полезен нам, ведь он лишь увеличивает наш патриотизм и только предатели не видят того, что он приближает нашу победу над теми, на кого мы напали. Пользуясь таким методом, легко можно обосновать все что угодно.

Путину удалось посредством шовинистической имперской пропаганды и телевизионного оглупления создать целую страну зомбированных людей. Многие рядовые россияне до сих пор воспринимают Путина как умную, похожую на "царя" политическую фигуру, которая любит свою родину, но ее постоянно подводят продажные и некомпетентные чиновники. И они уверены в том, что Российская Федерация несет миру свою мессианскую миссию, а поражение Москвы в Украине является временным явлением.

Договориться с Кремлем невозможно. В случае с Россией дипломатия не работает. Ведь она предусматривает переговоры с РФ, а Москва снова и снова доказывала, что ей никогда нельзя доверять, потому что она не держит своего слова.

Беда в том, что договориться с Кремлем невозможно. В случае с Россией дипломатия не работает. Ведь она предусматривает переговоры с РФ, а Москва снова и снова доказывала, что ей никогда нельзя доверять, потому что она не держит своего слова. Поэтому разгром российской армии и усиление санкций – это единственное, что поставит эту террористическую страну на место.

К сожалению, многие до сих пор воспринимают современную РФ, как просто намного ухудшенный вариант западного государства. Однако это совсем не касается новой России. Рассказ, что "царь хорош, но ему мешают коррупционеры", исторически уходит в глубину веков. Поколение за поколением крепостное право прививало россиянам психологию рабства, а рабу свобода не нужна. Он не готов взять на себя ответственность за свою жизнь. Поэтому ему гораздо проще – когда о нем думает Путин и телевизор.

Даже после поражения в Херсоне диктатор не готов выйти добровольно со всех захваченных украинских территорий. Он будет тянуть время, выжидая и надеясь на чудо, которое спасет его режим. Поэтому настал час для США и стран НАТО нарастить поставки в Украину оружия до такого следующего уровня, чтобы полностью деморализовать российскую армию.

Целью нарциссического правителя, возглавляющего преступный клептократический режим, никогда не было улучшение уровня жизни своих граждан вместо того, чтобы посылать молодых людей на смерть в погоне за неоправданным имперским захватом чужой земли.

Заключив когда-то с россиянами своеобразное соглашение о том, что он обеспечивает им определенный минимум благосостояния за их невмешательство в большую политику, Путин, по сути, вогнал целую страну в "политическое крепостничество". Но теперь все это так не работает

Заключив когда-то с россиянами своеобразное соглашение, что он обеспечивает им определенный минимум благосостояния за их невмешательство в большую политику, Путин, по сути, вогнал целую страну в "политическое крепостничество". Но теперь все это так не работает.

Хотя путинские телевизионные пропагандисты продолжают накачивать в мозги зрителей телевизора информацию, что Херсон – это не что иное, как "стратегическое отступление" и в этом нет ничего страшного, потому что осуществлено оно для "перегруппировки военных сил", большинство на это наивно покупается. Путин просто одержим Украиной, и для него отступиться в украинском вопросе тождественно потере веры в свое "историческое предназначение".

Однако российское общество пока не готово к сопротивлению путинским геополитическим авантюрам. С начала тотальной мобилизации в Российской Федерации молодые люди начали бежать за пределы страны не потому, что не согласны с военной агрессией против Украины или что они так не любят своего пожизненного президента. Все гораздо проще – они просто не хотели умирать. Тиран продолжает пользоваться инфантильностью общества, которое скорее готово посылать своих родных на поля боя, чем выйти на массовые акции протеста против режима.

Имперские амбиции всегда будут тлеть в душах новых российских лидеров до тех пор, пока искусственное геополитическое образование, каковым есть Российская Федерация, наконец не будет полностью демонтировано

Но чтобы подавить любые дальнейшие военные амбиции неудачной империи, Россию нужно полностью выгнать за пределы Украины. Впрочем, когда это в конце концов произойдет – имперские амбиции всегда будут тлеть в душах новых российских лидеров до тех пор, пока искусственное геополитическое образование, каковым есть Российская Федерация, наконец не будет полностью демонтировано. И чем быстрее это произойдет, тем быстрее можно восстановить стабильный международный мировой порядок.

С 2014 года россиян зомбировали Украиной. Однако нынешним россиянам стоило бы меньше думать об Украине, а больше о том, насколько слабой, плохо подготовленной и уязвимой станет эта страна в следующие десятилетия. Если агрессию России, "хулигана", постоянно хваставшегося своим военным могуществом, может отражать государство, не готовое к московскому военному вторжению, то что с ним будет, когда в Кремле действительно начнут пробовать тягаться с объединенным НАТО?

Усвоенная российская роль "вечной жертвы" реальна, как и гордость за "величие" России и доверие к "лидеру" для имперской стабильности и защиты от "зла", которое несет демократия, свобода слова и открытость общества

В РФ есть большая часть населения, которая принимает за истину бывшую советскую и нынешнюю федеральную пропаганду о необходимости защиты "матери-России" как великого исторического государства от "бездуховного", "агрессивного", "антиславянского" и "морально разложившегося" западного мира. Усвоенная российская роль "вечной жертвы" реальна, как и гордость за "величие" России и доверие к "лидеру" для имперской стабильности и защиты от "зла", которое несет демократия, свобода слова и открытость общества.

Милитаристские ноги "русского мира" растут именно из этих имперских постулатов, создавая неизбежные проблемы для следующих поколений. Им вообще не должно быть дела до бывшего СССР, который никоим образом Путину реанимировать никогда не удастся.

В будущих исследованиях российско-украинской войны историками будет сказано, что Путин проиграл войну еще до 24 февраля 2022 года, как только он и его подельники решили ворваться в Украину. Однако у украинцев была стратегия, а у России только жестокость. И стратегия наконец, победила.

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Об авторе. Виктор Каспрук, журналист

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