Херсон без света, россияне обвиняют ВСУ в обстреле Каховской ГЭС

Об этом сообщают пропагандистские СМИ.

По словам оккупантов, ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС 6 ракетами HIMARS, 5 из которых сбили российские ПВО. Россияне утверждают, что одна из ракет попала в шлюз дамбы, есть разрушения.

Также захватчики рассказали, что на ЛЭП Берислав-Каховка произошел "теракт", в результате чего 10 населенных пунктов, включая Херсон, остались без света.