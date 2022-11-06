Херсон без света, россияне обвиняют ВСУ в обстреле Каховской ГЭС
Оккупанты обвинили ВСУ в обстреле Каховской ГЭС из ракетных комплексов HIMARS. Также россияне отмечают, что на ЛЭП Берислав-Каховка произошел "теракт", в результате чего 10 населенных пунктов Херсона без света
Об этом сообщают пропагандистские СМИ.
По словам оккупантов, ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС 6 ракетами HIMARS, 5 из которых сбили российские ПВО. Россияне утверждают, что одна из ракет попала в шлюз дамбы, есть разрушения.
Также захватчики рассказали, что на ЛЭП Берислав-Каховка произошел "теракт", в результате чего 10 населенных пунктов, включая Херсон, остались без света.
- Ранее военный эксперт Defense Express Иван Киричевский высказывал мнение , что россияне могут взорвать Каховскую ГЭС, чтобы задержать продвижение наших войск и создать естественный рубеж.
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