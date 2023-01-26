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Хек под сыром в духовке. Рецепт приготовления

26 января, 2023 четверг
16:49

Этот рецепт очень прост и быстр в приготовлении. Блюдо – вкусное и полезное для всей семьи. Хек – рыба доступная и недорогая

Ингредиенты:

  • Сыр – 120 г
  • Хек – 800 г
  • Две столовые ложки сметаны
  • Две чайные ложки горчицы
  • Одна чайная ложка специй/приправ

Пошаговый рецепт приготовления хека под творогом:

  • Нарезаем филе хека порционными кусочками
  • Посыпаем каждый кусочек приправами
  • Выкладываем хек на пергамент
  • Смешиваем сметану и горчицу
  • Смазываем рыбу
  • Посыпаем рыбу тертым сыром
  • Запекаем хек в духовке (температура – 180 градусов, время 25 минут)
  • Подаем к столу!

Приятного аппетита!

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