Вспоминать во время войны
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Хек под сыром в духовке. Рецепт приготовления
Этот рецепт очень прост и быстр в приготовлении. Блюдо – вкусное и полезное для всей семьи. Хек – рыба доступная и недорогая
Ингредиенты:
- Сыр – 120 г
- Хек – 800 г
- Две столовые ложки сметаны
- Две чайные ложки горчицы
- Одна чайная ложка специй/приправ
Пошаговый рецепт приготовления хека под творогом:
- Нарезаем филе хека порционными кусочками
- Посыпаем каждый кусочек приправами
- Выкладываем хек на пергамент
- Смешиваем сметану и горчицу
- Смазываем рыбу
- Посыпаем рыбу тертым сыром
- Запекаем хек в духовке (температура – 180 градусов, время 25 минут)
- Подаем к столу!
Приятного аппетита!
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