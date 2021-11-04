Хави впервые прокомментировал возможное назначение тренером "Барселоны"
Главный тренер "Аль-Садда" Хави надеется, что катарский клуб отпустит его в испанскую "Барселону"
Об этом сообщает Marca .
По словам Хави, он надеется, что переговоры между "Аль-Саддом" и "Барселоной" завершатся успешно.
"Я очень положительный человек, два клуба ведут переговоры. Это вопрос здравого смысла, и, в конце концов, это должно быть сделано. Я взволнован. Оба клуба знают, где я нахожусь. Я надеюсь, что этот вопрос в скором времени будет решен", - сказал Хави. .
41-летний испанец с 2019 года тренирует Аль-Садд, в котором он завершил карьеру футболиста. С 1998 по 2015 год полузащитник выступал за "Барселону", с которой стал восьмикратным чемпионом Испании и четыре раза выиграл Лигу чемпионов, а в общей сложности завоевал 25 трофеев.
- Напомним, 28 октября "Барселона" отправила Рональда Кумана в отставку с поста главного тренера.
- После этого стало известно, что "Барселона" намерена назначить новым тренером бывшего игрока клуба Хави.
- 3 ноября стало известно, что "Аль-Садд" требует от "Барселоны" начать официальные переговоры по поводу перехода своего главного тренера Хави и оплатить компенсацию.
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