Хави впервые прокомментировал возможное назначение тренером "Барселоны"

Об этом сообщает Marca .

По словам Хави, он надеется, что переговоры между "Аль-Саддом" и "Барселоной" завершатся успешно.

"Я очень положительный человек, два клуба ведут переговоры. Это вопрос здравого смысла, и, в конце концов, это должно быть сделано. Я взволнован. Оба клуба знают, где я нахожусь. Я надеюсь, что этот вопрос в скором времени будет решен", - сказал Хави. .

41-летний испанец с 2019 года тренирует Аль-Садд, в котором он завершил карьеру футболиста. С 1998 по 2015 год полузащитник выступал за "Барселону", с которой стал восьмикратным чемпионом Испании и четыре раза выиграл Лигу чемпионов, а в общей сложности завоевал 25 трофеев.

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