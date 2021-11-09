Хави провел первую тренировку в "Барселоне". Видео
Новый главный тренер "Барселоны" Хави провел свою первую тренировку в испанском топ-клубе
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Twitter "Барселоны".
Хави провел тренировку для футболистов, не уехавших в сборные, а также не травмированных. Перед этим испанец пообщался с игроками и выступил с речью.
В базу "Барсы" также прибыли президент Жоан Лапорта, вице-президент Рафа Юсте, директор по футболу Матеу Алемани, директор международного сектора Йорди Кройфф и технический секретарь Рамон Планес. Они приветствовали тренера и футболистов.
Каталонцы подписали с 41-летним испанцем контракт до 2024 года. Ради "Барселоны" Хави покинул катарский "Аль-Садд", возглавляемый им с 2019 года.
В должности главного тренера "Барселоны" Хави заменил нидерландца Рональда Кумана, обязанности которого после отставки исполнял Серхи Бархуан из молодежной команды.
"Барселона" занимает девятое место в чемпионате Испании и идет второй в своей группе в Лиге чемпионов, где ее соперниками являются немецкая "Бавария", португальская "Бенфика" и киевское "Динамо".
С 1998 по 2015 год Хави выступал за "Барселону", с которой стал восьмикратным чемпионом Испании, четырежды выиграл Лигу чемпионов, а в общей сложности завоевал 25 трофеев.
- Напомним, 28 октября "Барселона" отправила Рональда Кумана в отставку с поста главного тренера.
- 6 ноября испанский топ-клуб объявил о назначении главным тренером Хави.
- 8 ноября состоялась официальная презентация нового тренера "Барсы".
- После этого главный тренер "Барселоны" Хави заявил, что сейчас для него главное - вернуть команду на прежний уровень.
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