Хави провел первую тренировку в "Барселоне". Видео

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Twitter "Барселоны".



Хави провел тренировку для футболистов, не уехавших в сборные, а также не травмированных. Перед этим испанец пообщался с игроками и выступил с речью.



В базу "Барсы" также прибыли президент Жоан Лапорта, вице-президент Рафа Юсте, директор по футболу Матеу Алемани, директор международного сектора Йорди Кройфф и технический секретарь Рамон Планес. Они приветствовали тренера и футболистов.

Каталонцы подписали с 41-летним испанцем контракт до 2024 года. Ради "Барселоны" Хави покинул катарский "Аль-Садд", возглавляемый им с 2019 года.

В должности главного тренера "Барселоны" Хави заменил нидерландца Рональда Кумана, обязанности которого после отставки исполнял Серхи Бархуан из молодежной команды.



"Барселона" занимает девятое место в чемпионате Испании и идет второй в своей группе в Лиге чемпионов, где ее соперниками являются немецкая "Бавария", португальская "Бенфика" и киевское "Динамо".

С 1998 по 2015 год Хави выступал за "Барселону", с которой стал восьмикратным чемпионом Испании, четырежды выиграл Лигу чемпионов, а в общей сложности завоевал 25 трофеев.

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