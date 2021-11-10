Хави погнал двух виновников провального старта "Барселоны" в сезоне
Новый главный тренер испанской "Барселоны" Хави уволил тренера по физподготовке и физиотерапевта
Об этом сообщает AS .
Хави в первый день работы в "Барселоне" уволил тренера по физподготовке Альберта Роке и физиотерапевта Хуанхо Брау.
В каталонском клубе их заменят Иван Торрес и Карлес Ногейра, работавший с Хави в его предыдущем клубе – катарском "Аль-Садди".
Также отмечается, что новый главный тренер недоволен работой медиков "Барсы".
"Барселона" занимает девятое место в чемпионате Испании и идет второй в своей группе в Лиге чемпионов, где ее соперниками являются немецкая "Бавария", португальская "Бенфика" и киевское "Динамо".
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Напомним, 6 ноября "Барселона" объявила о назначении главным тренером Хави.
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