Хави погнал двух виновников провального старта "Барселоны" в сезоне

Об этом сообщает AS .

Хави в первый день работы в "Барселоне" уволил тренера по физподготовке Альберта Роке и физиотерапевта Хуанхо Брау.

В каталонском клубе их заменят Иван Торрес и Карлес Ногейра, работавший с Хави в его предыдущем клубе – катарском "Аль-Садди".

Также отмечается, что новый главный тренер недоволен работой медиков "Барсы".

"Барселона" занимает девятое место в чемпионате Испании и идет второй в своей группе в Лиге чемпионов, где ее соперниками являются немецкая "Бавария", португальская "Бенфика" и киевское "Динамо".

Напомним, 6 ноября "Барселона" объявила о назначении главным тренером Хави.

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