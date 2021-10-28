Хави отреагировал на предложение возглавить "Барселону"

Об этом сообщает Mundo Deportivo .

По информации издания, Хави дал согласие заменить нидерландца Рональда Кумана в должности главного тренера "Барселоны".

Для того чтобы возглавить каталонский клуб, испанцу необходимо расторгнуть контракт со своей нынешней командой - "Аль-Саддом".

Ожидается, что Хави начнет работу с "Барселоной" после перерыва на матчи сборных и дебютирует в должности главного тренера в матче чемпионата Испании с "Эспаньолом" 21 ноября.

Рональда Кумана накануне отправили в отставку после поражения 0:1 от "Райо Вальекано" в чемпионате Испании.

41-летний Хави с 2019 года тренирует катарский "Аль-Садд", в котором он завершил карьеру футболиста. С 1998 по 2015 год полузащитник выступал за "Барселону", с которой стал восьмикратным чемпионом Испании и четыре раза выиграл Лигу чемпионов, а в общей сложности завоевал 25 трофеев.

Напомним, 28 октября "Барселона" отправила Рональда Кумана в отставку с поста главного тренера.

После этого стало известно, что "Барселона" намерена назначить новым тренером бывшего игрока клуба Хави.

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