Хасидов призвали не ехать в Умань на Рош ха-Шана
Власти Черкасской области призвали хасидов избегать поездок в Умань на Рош ха-Шана
Об этом сообщает глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.
"Мы рекомендуем паломникам максимально воздержаться от посещения Умани, учитывая войну, регулярные массированные обстрелы нашей страны и возможные провокации со стороны России", - говорится в заявлении.
В ОВА одновременно понимают, что часть верующих, как и в прошлом году, все же отважатся приехать на Рош ха-Шана. Поэтому администрация, городские власти, сектор безопасности и обороны и все профильные службы уже работают превентивно.
Было проведено заседание спецкомиссии при участии заместителя Чрезвычайного и Полномочного Посла Государства Израиль в Украине Лирон Финкельштейн.
"Прежде всего координируем свою работу по мерам безопасности. Они, как и в прошлом году, будут усилены. В деталях проинформирую впоследствии. Также прорабатываем другие направления, имея опыт предыдущих празднований. Речь идет о предоставлении медпомощи, функционировании заведений общественного питания, работе коммунальщиков, противоэпидемических мероприятиях и пр. ", - заявил Табурец.
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28 апреля в Умани во время массированной атаки российская ракета попала в многоэтажку: погибли 23 человека, среди них – 5 детей .
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