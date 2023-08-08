Хасидов призвали не ехать в Умань на Рош ха-Шана

Об этом сообщает глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

"Мы рекомендуем паломникам максимально воздержаться от посещения Умани, учитывая войну, регулярные массированные обстрелы нашей страны и возможные провокации со стороны России", - говорится в заявлении.

В ОВА одновременно понимают, что часть верующих, как и в прошлом году, все же отважатся приехать на Рош ха-Шана. Поэтому администрация, городские власти, сектор безопасности и обороны и все профильные службы уже работают превентивно.

Было проведено заседание спецкомиссии при участии заместителя Чрезвычайного и Полномочного Посла Государства Израиль в Украине Лирон Финкельштейн.

"Прежде всего координируем свою работу по мерам безопасности. Они, как и в прошлом году, будут усилены. В деталях проинформирую впоследствии. Также прорабатываем другие направления, имея опыт предыдущих празднований. Речь идет о предоставлении медпомощи, функционировании заведений общественного питания, работе коммунальщиков, противоэпидемических мероприятиях и пр. ", - заявил Табурец.