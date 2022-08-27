Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины у себя в telegram-канале .

"Такое решение принято совместно с правоохранительными структурами Израиля и другими ответственными органами украинской власти. Это связано с высокой вероятностью ракетных обстрелов и действий российской стороны, направленных на дестабилизацию межнациональных отношений и нанесение ущерба международному имиджу Украины", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что правоохранители тщательно проверяют информацию, касающуюся возможных угроз пребывания паломников в Украине, для своевременного комплексного реагирования. Особое внимание сосредоточено на антитеррористической защищенности объектов паломничества и маршрутов передвижения верующих.

"Для этого на постоянной основе проводятся контрдиверсионные и антитеррористические мероприятия, усилен контроль за незаконным оборотом оружия и опасных веществ, район паломничества и близлежащие территории находятся под круглосуточным видеонаблюдением", - сообщает разведка.

Кроме этого, ГУР призывает воздержаться от поездки в Украину, поскольку, несмотря на все меры безопасности, РФ может использовать приезд и массовое скопление паломников для мовершения провокаций.

Ранее сообщалось, что посол в Израиле предупредил, что в этом году паломники не смогут приехать в Умань.

Израиль сможет принять 100 тысяч украинских евреев до конца года.

26 июля Евгений Корнийчук сообщил, что из-за развязанной Россией войны Украина не может принять еврейских паломников на Рош га-Шана.

9 августа, после сбития российской ракеты близ Умани, посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук предупредил, что ракетные удары могут угрожать и еврейским паломникам, традиционно посещающим этот город.

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