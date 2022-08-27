Хасидам в этом году следует не ехать на Рош га-Шана в Украину, - разведка
ГУР МО Украины, СБУ и Национальная полиция рекомендуют паломникам-хасидам воздержаться в этом году от визита в Украину на празднование Рош га-Шана
Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины у себя в telegram-канале .
"Такое решение принято совместно с правоохранительными структурами Израиля и другими ответственными органами украинской власти. Это связано с высокой вероятностью ракетных обстрелов и действий российской стороны, направленных на дестабилизацию межнациональных отношений и нанесение ущерба международному имиджу Украины", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что правоохранители тщательно проверяют информацию, касающуюся возможных угроз пребывания паломников в Украине, для своевременного комплексного реагирования. Особое внимание сосредоточено на антитеррористической защищенности объектов паломничества и маршрутов передвижения верующих.
"Для этого на постоянной основе проводятся контрдиверсионные и антитеррористические мероприятия, усилен контроль за незаконным оборотом оружия и опасных веществ, район паломничества и близлежащие территории находятся под круглосуточным видеонаблюдением", - сообщает разведка.
Кроме этого, ГУР призывает воздержаться от поездки в Украину, поскольку, несмотря на все меры безопасности, РФ может использовать приезд и массовое скопление паломников для мовершения провокаций.
- Ранее сообщалось, что посол в Израиле предупредил, что в этом году паломники не смогут приехать в Умань.
- Израиль сможет принять 100 тысяч украинских евреев до конца года.
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