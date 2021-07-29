Харлан рассказала, возобновит ли карьеру ради Олимпиады-2024
Украинская саблистка Ольга Харлан призналась, что пока не планирует участвовать на Олимпиаде-2024 в Париже
Об этом сообщает "1+1".
По словам Харлан, она может передумать, но пока не планирует принимать участие в Олимпиаде в Париже.
"Я только вчера приехала с Олимпиады-2020. Дайте мне время. Конечно, я думаю об этом, хочется. Сейчас это больше нет, чем да, но я знаю себя. Знаю, что через некоторое время, может, я передумаю. Если честно, после Рио были такие же мысли, там пауза, вернусь-не вернусь. А через полгода снова начала фехтовать ", - сказала Харлан.
За свою карьеру Ольга Харлан завоевала 4 олимпийские медали (1 золото, 1 серебро и 2 бронзы), является шестикратной чемпионкой мира и восьмикратный чемпионкой Европы. Она является самой титулованной украинской спортсменкой.
- 26 июля саблистка Ольга Харлан проиграла в 1/16 финала соревнований на Олимпиаде-2020 в Токио.
- После этого Харлан разочарованно подытожила свое выступление на Олимпийских Играх-2020 в Токио и объявила о паузе в карьере.
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