Харлан рассказала, возобновит ли карьеру ради Олимпиады-2024

Об этом сообщает "1+1".



По словам Харлан, она может передумать, но пока не планирует принимать участие в Олимпиаде в Париже.



"Я только вчера приехала с Олимпиады-2020. Дайте мне время. Конечно, я думаю об этом, хочется. Сейчас это больше нет, чем да, но я знаю себя. Знаю, что через некоторое время, может, я передумаю. Если честно, после Рио были такие же мысли, там пауза, вернусь-не вернусь. А через полгода снова начала фехтовать ", - сказала Харлан.



За свою карьеру Ольга Харлан завоевала 4 олимпийские медали (1 золото, 1 серебро и 2 бронзы), является шестикратной чемпионкой мира и восьмикратный чемпионкой Европы. Она является самой титулованной украинской спортсменкой.

26 июля саблистка Ольга Харлан проиграла в 1/16 финала соревнований на Олимпиаде-2020 в Токио.

После этого Харлан разочарованно подытожила свое выступление на Олимпийских Играх-2020 в Токио и объявила о паузе в карьере.

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