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Харлан получила автоматическую квалификацию на Олимпиаду-2024

28 июля, 2023 пятница
18:57
Спорт

Международный олимпийский комитет автоматически квалифицировал украинскую фехтовальщицу Ольгу Харлан на Игры-2024

О допуске Харлана на Олимпиаду-2024 сообщил министр спорта Украины Вадим Гутцайт.

"Уже есть первый результат. Продолжается работа по снятию "черной карты" для дальнейших соревнований Ольги и недопущению аналогичных ситуаций в других видах спорта", - пишет Гутцайт.

27 июля украинскую саблистку Ольгу Харлан дисквалифицировали из чемпионата мира из-за отказа пожать руку россиянке Анне Смирновой, которая соревновалась в нейтральном статусе. Федерация фехтования готовит протест к этому решению.

Дисквалификация лишила Харлана возможности продолжить выступления на ЧМ не только в личном, но и в командном турнире - ее срок составляет 60 дней.

Реакция Ольги Харлан: Страна, которая терроризирует наше государство – терроризирует и спорт!

Вечером украинская фехтовальщица записала видеообращение в Инстаграм, в котором поблагодарила всех за поддержку и подчеркнула, что ее поступок на дорожке относительно Смирновой – от всего сердца.

"Сегодня был, как вы видите, очень трудный и важный день. Произошедшее создает очень много вопросов, но и одновременно очень много ответов. Мы поняли, что та страна, которая терроризирует наше государство, наших людей, наши семьи также терроризирует и спорт.

Что произошло сегодня – это то, что и должно было состояться. Я не хотела пожимать руку этой спортсменке и действовала своим сердцем. Когда я услышала о том, что меня хотят снять с соревнований, дисквалифицировать, дать мне черную карточку – это меня убило. Убило настолько, что я кричала от боли. Но потом я начала оживать, потому что вы. Ваши месаджи, сториз, поддержка – поддержка каждого. А особенно поддержка от защищающих нас бойцов. Когда я слышу это, что я мотивирую их, что этот поступок их мотивировал – невозможно передать. Благодарю каждого из вас, каждого бойца, который нас защищает.

Знаете, никогда никого нельзя принудить к миру. Особенно украинцев. Никогда. Никаких рукопожатий. Никогда. Потому так будет всегда. И я, вероятно, как все в этом мире, адекватном мире, понимаю, что правила должны измениться. Ибо меняется мир. Но то, что я чувствую от вас всех, – не передать словами. Спасибо каждому, чувствую все. Вы в моем сердце. Слава Украине", – сказала Харлан.

Дисквалификация

В следующем круге Ольга Харлан должна встретиться с Иоанной Илиевой, однако не вышла на поединок. Болгарская саблистка автоматически прошла в следующий раунд.

Журналист Eurosport Марко Аркари сообщил , что украинку дисквалифицировали за нарушение регламента.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал упразднить дисквалификацию Ольги Харлан на Чемпионате мира по фехтованию.

Ольга Харлан является олимпийской чемпионкой – 2008 в командных соревнованиях и шестикратной чемпионкой мира.

Украина прекратила бойкот турниров с участием россиян и белорусов

30 марта Кабинет Министров принял решение, что украинские спортсмены будут бойкотировать турниры, на которых будут представлены спортсмены из России или Беларуси.

27 июля Министерство молодежи и спорта Украины издало приказ, позволивший украинским спортсменам участвовать в соревнованиях, где выступают россияне и белорусы в нейтральном статусе, а не под своими флагами. Таким образом, Украина отказалась от бойкота турниров, где атлеты из России и Беларуси выступают в нейтральном статусе.

Харлан стала первой украинской фехтовальщицей, встретившейся с россиянкой после полномасштабного вторжения РФ.

Украина
Олимпиада
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