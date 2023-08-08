Об этом сообщает Еспресо.

По словам Харлана, после получения олимпийской лицензии в личных соревнованиях, она стремится поехать на Игры в Париже и в командных соревнованиях.

"Я очень хочу поехать на Олимпиаду в составе сборной нашей женской сабли. Мы сейчас все делаем для того, чтобы попасть командой. Мы мотивированы сейчас как никогда. И это не потому, что у меня есть уже эта олимпийская лицензия", - рассказала Харлан. на пресс-конференции в Киеве.

Читайте также: Скандал из Харлана — только начало. Как украинские спортсмены ведут гибридную войну с РФ

Она обратила внимание, что сборная Украины в нынешнем сезоне поднялась в мировом рейтинге в командной сабле с 19-го на 6-е место.

"Мы начали этот сезон с 19-го места в командных рейтингах, а заканчиваем его сейчас на 6-м. Несмотря на ситуацию: война в нашей стране, мы не находимся дома, мы не видим свои семьи, но все равно работаем. Мы ждем апреля , чтобы закончился уже олимпийский отбор и там уже будет известно, едем ли мы командой", - отметила Харлан.

Украинская саблистка также выразила удовлетворение, что после скандала с рукопожатием с россиянкой Анной Смирновой, из-за отказа от которого нашу спортсменку дисквалифицировали, Международная федерация фехтования отменила это правило.

"FIE сейчас изменила правила и пожимать руки - не обязательно. Поэтому все хорошо для нас. Они изменили правила и я очень радуюсь этому. Так должно быть, какая-то справедливость должна быть, хоть где-то", - убеждена Харлан.

Дисквалификация

27 июля на ЧМ в Милане Харлан победила Смирнову со счетом 15:7. После поединка украинка отказалась давить сопернице руку. Россиянка, допущенная к соревнованиям в нейтральном статусе, после поражения устроила провокацию. Она 50 минут оставалась на фехтовальной дорожке и настаивала, что по правилам оппонентка должна пожать ей руку. Наконец судьи засчитали украинцы победу.

В следующем круге Ольга Харлан должна встретиться с Иоанной Илиевой, однако не вышла на поединок. Болгарская саблистка автоматически прошла в следующий раунд.

В результате украинку дисквалифицировали за нарушение регламента. FIE приостановила решение, чтобы Харлан приняла участие в командных соревнованиях, где украинки финишировали четвертыми. Позже федерация также отменила правило об обязательном рукопожатии.

Ольга Харлан является олимпийской чемпионкой – 2008 в командных соревнованиях и шестикратной чемпионкой мира.

Путевка на Олимпиаду-2024

28 июля министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт сообщил, что МОК автоматически квалифицировал украинскую фехтовальщицу Ольгу Харлан на Игры-2024. Таким образом, олимпийская чемпионка избежит необходимости соревноваться за путевку в Париж на отборочных турнирах.

Украина прекратила бойкот турниров с участием россиян и белорусов

30 марта Кабинет Министров принял решение, что украинские спортсмены будут бойкотировать турниры, на которых будут представлены спортсмены из России или Белоруссии.

27 июля Министерство молодежи и спорта Украины издало приказ , позволивший украинским спортсменам участвовать в соревнованиях, где выступают россияне и белорусы в нейтральном статусе, а не под своими флагами. Таким образом, Украина отказалась от бойкота турниров, где атлеты из России и Беларуси выступают в нейтральном статусе.

Харлан стала первой украинской фехтовальщицей, встретившейся с россиянкой после полномасштабного вторжения РФ.