Харлан на ЧМ по фехтованию победила россиянку, которая после поражения устроила провокацию
В первом раунде чемпионата мира украинская саблистка Ольга Харлан победила россиянку Анну Смирнову, выступающую на турнире в нейтральном статусе
Об этом сообщает Еспресо.TV.
На ЧМ в Милане Харлан победила Смирнову со счетом 15:7. После поединка украинка отказалась пожать сопернице руку. Россиянка, допущенная к соревнованиям в нейтральном статусе, после поражения устроила провокацию. Она 50 минут оставалась на фехтовальной дорожке и настаивала, что по правилам оппонентка должна пожать ей руку. В конце концов судьи засчитали украинке победу.
Ольга Харлан является олимпийской чемпионкой – 2008 в командных соревнованиях и шестикратной чемпионкой мира.
Украина прекратила бойкот турниров с участием россиян и белорусов
30 марта Кабинет Министров принял решение, что украинские спортсмены будут бойкотировать турниры, на которых будут представлены спортсмены из России или Беларуси.
27 июля Министерство молодежи и спорта Украины издало приказ , позволивший украинским спортсменам участвовать в соревнованиях, где выступают россияне и белорусы в нейтральном статусе, а не под своими флагами. Таким образом, Украина отказалась от бойкота турниров, где атлеты из России и Беларуси выступают в нейтральном статусе.
Харлан стала первой украинской фехтовальщицей, встретившейся с россиянкой после полномасштабного вторжения РФ.
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