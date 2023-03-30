"Харьковское контрнаступление. Земля": в эфире Еспресо
1 апреля в 12:10 на телеканале Еспресо выйдет третья лента из документальной трилогии Артема Шевченко "Военная разведка Украины: на море, в небе, на земле"
Харьковская наступательная операция – шедевр стратегического уровня: в результате удалось отвоевать 8500 квадратных километров украинской земли, а это – около 400 населенных пунктов и 150 тысяч украинцев.
В фильме рассказывается, что именно позволило Силам обороны Украины провести историческое, молниеносное и до сих пор самое успешное контрнаступление за весь период российско-украинской войны и какую роль в нем сыграла украинская военная разведка.
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