Об этом информирует Главное управление разведки МО Украины .

"Харьковское контрнаступление. Земля" - это документальная лента из трилогии "Военная разведка Украины: на море, в небе, на земле" авторства Артема Шевченко. Фильм посвятили Харьковской наступательной операции, благодаря которой удалось освободить 8,5 тыс. квадратных километров украинской земли, а это около 400 населенных пунктов и 150 тысяч мирных жителей.

В фильме рассказывается, что именно позволило силам обороны провести самое успешное контрнаступление за весь период полномасштабной российско-украинской войны и какую роль в нем сыграла военная разведка.