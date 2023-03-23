"Харьковское контрнаступление. Земля": опубликовали завершающий фильм трилогии о военной разведке
ГУР выпустило последний фильм "Харьковское контрнаступление. Земля" из трилогии о военной разведке Украины
Об этом информирует Главное управление разведки МО Украины .
"Харьковское контрнаступление. Земля" - это документальная лента из трилогии "Военная разведка Украины: на море, в небе, на земле" авторства Артема Шевченко. Фильм посвятили Харьковской наступательной операции, благодаря которой удалось освободить 8,5 тыс. квадратных километров украинской земли, а это около 400 населенных пунктов и 150 тысяч мирных жителей.
В фильме рассказывается, что именно позволило силам обороны провести самое успешное контрнаступление за весь период полномасштабной российско-украинской войны и какую роль в нем сыграла военная разведка.
- Ранее сообщалось, что в Украине завершили работу над документальным проектом об участии военнослужащих ГУР МОУ в авиапрорыве на Азовстали, битве за остров Змеиный и контрнаступлении в Харьковской области.
- В марте состоялась премьера первого из документальной трилогии Артема Шевченко о ГУР "Военная разведка Украины: на море, в небе, на земле" - "Небо. Авиапрорыв на Азовсталь". В фильме открываются неизвестные детали уникальной воздушно-десантной спецоперации ГУР в окруженном врагом Мариуполе.
- 15 марта украинцы увидели вторую ленту по документальной трилогии Артема Шевченко "Военная разведка Украины: на море, в небе, на земле". В этот раз показали уникальные кадры спецоперации по высадке и штурму Змеиного.
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