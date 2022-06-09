Харьковский университет занял наивысшую позицию среди украинских вузов в международном рейтинге
11 украинских заведений высшего образования вошли в рейтинг лучших университетов мира QS World University Rankings 2023. В тройку лучших среди украинских попали Харьковский национальный университет имени Каразина, НТУ "Харьковский политехнический институт" и Киевский национальный университет имени Шевченко
Об этом информируют на сайте Министерства образования и науки Украины .
В рейтинг лучших университетов мира QS World University Rankings вошли:
- Харьковский Национальный университет имени В.Н. Каразина (541-550 позиция);
- Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" (651-700);
- Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (651-700);
- Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" (701-750);
- Национальный университет "Львовская политехника" (801-1000);
- Сумской государственный университет (801–1000);
- Львовский национальный университет имени Ивана Франко (1001-1200);
- Харьковский национальный университет радиоэлектроники (1001–1200);
- Национальный университет "Киево-Могилянская академия" (1001-1200);
- Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова (1001–1200);
- Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины (1201-1400).
Справочно. QS World University Rankings – глобальное исследование и созданный на его основе рейтинг лучших вузов мирового значения по показателю достижений в области образования и науки, основанный в 2004 году.
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