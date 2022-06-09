Харьковский университет занял наивысшую позицию среди украинских вузов в международном рейтинге

Об этом информируют на сайте Министерства образования и науки Украины .

В рейтинг лучших университетов мира QS World University Rankings вошли:

Харьковский Национальный университет имени В.Н. Каразина (541-550 позиция);

Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" (651-700);

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (651-700);

Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" (701-750);

Национальный университет "Львовская политехника" (801-1000);

Сумской государственный университет (801–1000);

Львовский национальный университет имени Ивана Франко (1001-1200);

Харьковский национальный университет радиоэлектроники (1001–1200);

Национальный университет "Киево-Могилянская академия" (1001-1200);

Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова (1001–1200);

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины (1201-1400).

Справочно. QS World University Rankings – глобальное исследование и созданный на его основе рейтинг лучших вузов мирового значения по показателю достижений в области образования и науки, основанный в 2004 году.

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