Харьковский суд подтвердил отмену переименования проспекта Григоренко в честь маршала Жукова
Второй апелляционный административный суд подтвердил незаконность переименования проспекта Григоренко в Харькове на проспект Жукова
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы горсовета и оставил в силе решение суда первой инстанции", - сказал представитель истцов Владимир Рысенко.
- Как известно, в честь Григоренко проспект переименовали в пределах декоммунизации 17 мая 2016 года решением председателя Харьковской областной государственной администрации.
- 22 января 2020 года мэр Харькова Кернес распорядился окончательно вернуть имя советского маршала Георгия Жукова проспекту, переименованному в честь генерала Петра Григоренко. В Харькове снова переименовали проспект Григоренко на Жукова.
- 18 июня 2020 года Харьковский окружной административный суд признал противоправным решение городского совета о переименовании проспекта Петра Григоренко в проспект имени Жукова
- 15 февраля 2021 года Второй апелляционный административный суд отказал Харьковскому городскому совету в удовлетворении апелляции по делу о переименовании проспекта Петра Григоренко на проспект маршала Жукова.
- 24 февраля горсовет в третий раз переименовала проспект в честь Жукова.
- 10 июня Харьковский окружной административный суд признал незаконным решение горсовета о переименовании проспекта Григоренко на проспект Жукова.
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