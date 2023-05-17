Харьковский райсовет принял обращение о ликвидации и пересмотре договоров аренды с УПЦ МП, - депутат Куц
В среду, 17 мая, Харьковский районный совет принял обращение от фракции "Европейская солидарность" о пересмотре и ликвидации договоров аренды с УПЦ МП. Его поддержали и другие фракции
Об этом сообщила депутат Харьковского областного совета Галина Куц в эфире "Эспрессо".
"Это очень хорошая новость для нашей территории, очень мощная", – сказала она.
Куц отметила, что ранее такое обращение ранее не дошло до комиссии в областном совете региона. По ее словам, началось "крючкотворство": в обращении начали придираться к буквам, а его неприятие обосновывали наличием большого количества общин в области. Впрочем, Куц подчеркнула, что их много только на бумаге, ведь во времена Януковича их зарегистрировали чуть ли не в каждых больницах и образовательном учреждении. Чтобы решить этот вопрос, по мнению депутата, необходимо провести их перерегистрацию в соответствии с законом, который был принят в 2018 году, но позже заблокирован.
"И если бы они дали действительно название "Русская церковь" в своем названии... Во-первых, штук 100 этих приходов исчезло бы по Харьковщине сразу, Харьковщина не столь религиозна как та же Львовщина или Тернопольщина. Здесь не так много людей посещают церкви. А по -вторых, у людей открылись бы глаза, что УПЦ - это не украинская православная церковь все же. И это поспособствовало бы пересмотру этой ситуации", - отметила она.
Депутат также рассказала, что 12 числа областной совет принял обращение, в котором призывал Верховную Раду принять законы для урегулирования религиозно-безопасной ситуации.
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