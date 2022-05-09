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Главная война с Россией Харьковский облсовет призвал людей на оккупированных территориях не участвовать в российских псевдореферендумах и "выборах"

Харьковский облсовет призвал людей на оккупированных территориях не участвовать в российских псевдореферендумах и "выборах"

9 мая, 2022 понедельник
23:18

Харьковский областной совет принял обращение об осуждении агрессии РФ и поддержке территориальной целостности и независимости Украины

Об этом передает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу органа.

Обращение было принято единогласно, его поддержали все 98 присутствовавших депутатов.

"По имеющейся информации, оккупационные администрации преследуют цель создать видимость "народного волеизъявления" для легализации собственных оккупационных органов власти. Мы, депутаты Харьковского областного совета восьмого созыва, категорически подчеркиваем, что вся территория Харьковской области была, является и будет неотъемлемой частью нашей единого государства – Украины", - говорится в обращении.

В облсовете призывают жителей оккупированных территорий игнорировать псевдореферендумы и/или выборы, организованные россиянами.

"Мы уверенно утверждаем, что ни такие псевдореферендумы, ни какие-либо "выборы" не поддерживаются руководством Харьковской области и корпусом областного совета, а также другими законно избранными органами власти нашего государства. Также подчеркиваем, что нормативно-правовые акты оккупационных сил и оккупационных администраций Российская Федерация является незаконными, ничтожными, не создает никаких правовых последствий", - говорится в обращении.

Его авторы выражают поддержку жителям временно оккупированных территорий.

"Каждый день наше государство и наши воины приближают освобождение от захвативших враг оккупантов города и села. Мы верим в нашу Победу и единственную неделимую Украину! Харьковщина – это Украина. Украина суверенная и единственная", - говорится в обращении.

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