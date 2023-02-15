Харьковский облсовет попросил парламент переименовать село Ватутино в Залужное
Харьковский областной совет просит Верховную Раду Украины переименовать село Ватутино в Залужное. Новое название для населенного пункта выбирали сами жители
Об этом говорится в сообщении облсовета.
"Село Нововодолажской общины отказывается от названия, которое является именем советского генерала", - говорится в сообщении.
Сообщается, что от Нововодолажского поссовета поступило письмо-обращение и пакет документов о принятии областным советом решения ходатайствовать перед законодателями о переименовании села на Харьковщине.
14 февраля на сессии Харьковский облсовет принял решение "О переименовании села Ватутино Харьковского района Харьковской области". Теперь соответствующий проект должен быть рассмотрен парламентом.
Как пишет "Общественное. Харьков", новое название для села выбирали сами жители. Для этого им раздали опросники.
"Самые популярные варианты, которые предложили жители, направили на рассмотрение топонимической комиссии - как новое название села определили Залужное: село Ватутино расположено "за лугом", - отмечает издание.
- 9 февраля в Киеве демонтировали памятник советскому генералу Николаю Ватутину.
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