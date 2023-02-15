Об этом говорится в сообщении облсовета.

"Село Нововодолажской общины отказывается от названия, которое является именем советского генерала", - говорится в сообщении.

Сообщается, что от Нововодолажского поссовета поступило письмо-обращение и пакет документов о принятии областным советом решения ходатайствовать перед законодателями о переименовании села на Харьковщине.

14 февраля на сессии Харьковский облсовет принял решение "О переименовании села Ватутино Харьковского района Харьковской области". Теперь соответствующий проект должен быть рассмотрен парламентом.

Как пишет "Общественное. Харьков", новое название для села выбирали сами жители. Для этого им раздали опросники.

"Самые популярные варианты, которые предложили жители, направили на рассмотрение топонимической комиссии - как новое название села определили Залужное: село Ватутино расположено "за лугом", - отмечает издание.